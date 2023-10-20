الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لم تكن ترغب في اقامة علاقة مع صديقها فاغتصبها...وما اكتشفته عنه أثناء المحاكمة مرعب!
منوعات
2023-10-20 | 13:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لم تكن ترغب في اقامة علاقة مع صديقها فاغتصبها...وما اكتشفته عنه أثناء المحاكمة مرعب!
لم تكن ترغب في اقامة علاقة مع صديقها فاغتصبها...وما اكتشفته عنه أثناء المحاكمة مرعب!
عندما أخبرت ليا كولينز صديقها أنها لم تكن ترغب في اقامة علاقة جنسية، توقعت منه أن يتركها وينام.
لكن هارفي بليث البالغ 21 عامًا، كان لديه أفكار أخرى، وفق موقع
"ذا صن"
.
وعلى الرغم من أن ليا رفضته أربع مرات، إلا أنه فرض نفسه على الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا واغتصبها في المملكة المتحدة.
بعد ذلك، عندما رفضت ليا رؤية بليث مرة أخرى، أرسل لها مقطع فيديو على سناب شات يظهران فيه وهما يمارسان الجنس بالتراضي، والذي سجله سرًا قبل أسابيع.
وبعد أن أبلغت ليا الشرطة، تبين أثناء المحاكمة أن بليث كان لديه مقاطع فيديو لأولاد تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا يتعرضون للاعتداء الجنسي.
فحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، مع ثلاث سنوات إضافية بموجب ترخيص بتهمة المطاردة والاغتصاب والكشف عن مقطع فيديو ضد ليا.
آخر الأخبار
منوعات
اغتصاب
محاكمة
علاقة
جنسية
التالي
بشرى سعيدة للبنانيين... موافقة فاتيكانية على ملف تثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي! (فيديو)
ظنوا أنها دمية مزيفة... العثور على جثة رجل في كوخ خشبي مهجور وهذه التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-06
اعتداءات جنسية هائلة وحالات اغتصاب... ماذا يحدث خلف جدران إحدى أهم الكليات العسكرية للمراهقين في بريطانيا؟!
منوعات
2023-10-06
اعتداءات جنسية هائلة وحالات اغتصاب... ماذا يحدث خلف جدران إحدى أهم الكليات العسكرية للمراهقين في بريطانيا؟!
0
فنّ
2023-09-28
بعد عامين من توجيه الاتهام له... محاكمة قطب الموضة الكندي السابق بيتر نيغارد بقضايا اعتداءات جنسية!
فنّ
2023-09-28
بعد عامين من توجيه الاتهام له... محاكمة قطب الموضة الكندي السابق بيتر نيغارد بقضايا اعتداءات جنسية!
0
منوعات
2023-09-20
معالجة جنسية تكشف: مفتاح العلاقة الناجحة هو مواعدة أشخاص آخرين!
منوعات
2023-09-20
معالجة جنسية تكشف: مفتاح العلاقة الناجحة هو مواعدة أشخاص آخرين!
0
فنّ
2023-09-17
"اغتصاب قاصر واعتداءات": فضائح جنسية بالجملة تلاحق الممثل الشهير راسل براند وهكذا رد الأخير!
فنّ
2023-09-17
"اغتصاب قاصر واعتداءات": فضائح جنسية بالجملة تلاحق الممثل الشهير راسل براند وهكذا رد الأخير!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:07
رسم وجه زوجته وشماً على جسده...وهذا ما فعله بصورتها بعد الانفصال! (صورة)
منوعات
15:07
رسم وجه زوجته وشماً على جسده...وهذا ما فعله بصورتها بعد الانفصال! (صورة)
0
منوعات
14:25
خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)
منوعات
14:25
خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)
0
منوعات
14:03
اكتشاف القبر المفقود لـ "الملكة المنسية" في مصر القديمة...حكمت "بقوة غير عادية" قبل 5000 عام!
منوعات
14:03
اكتشاف القبر المفقود لـ "الملكة المنسية" في مصر القديمة...حكمت "بقوة غير عادية" قبل 5000 عام!
0
منوعات
13:30
تعاطى المخدرات أثناء القيادة وقتل ابن الـ 9 سنوات...اليكم تفاصيل الحادثة المأساوية!
منوعات
13:30
تعاطى المخدرات أثناء القيادة وقتل ابن الـ 9 سنوات...اليكم تفاصيل الحادثة المأساوية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
05:34
بعد أن عنفها لأشهر... طبيب قتل حبيبته الممرضة ثم اتصل بوالديه: حديث انتهى بالانتحار؟!
منوعات
05:34
بعد أن عنفها لأشهر... طبيب قتل حبيبته الممرضة ثم اتصل بوالديه: حديث انتهى بالانتحار؟!
0
عالم الطبخ
2023-10-16
وصفة نباتية على طريقة الشيف فادي زغيب...تعلموا تطبيق البرغل مع السبانخ والكوسا (فيديو)
عالم الطبخ
2023-10-16
وصفة نباتية على طريقة الشيف فادي زغيب...تعلموا تطبيق البرغل مع السبانخ والكوسا (فيديو)
0
منوعات
2023-10-10
"السرقة في بيت الله!"... مشهد صادم لطفلة تسرق من حقيبة سيدة خلال قداس بموافقة والدتها! (فيديو)
منوعات
2023-10-10
"السرقة في بيت الله!"... مشهد صادم لطفلة تسرق من حقيبة سيدة خلال قداس بموافقة والدتها! (فيديو)
0
أخبار لبنان
06:37
بوحبيب طلب من سفراء غربيين تدخل بلادهم والضغط على اسرائيل لوقف التصعيد
أخبار لبنان
06:37
بوحبيب طلب من سفراء غربيين تدخل بلادهم والضغط على اسرائيل لوقف التصعيد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
من المستشفى المعمداني في غزة الى كنيسة القديس برفيريوس المشهد يتكرر
تقارير نشرة الاخبار
14:07
من المستشفى المعمداني في غزة الى كنيسة القديس برفيريوس المشهد يتكرر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الجبهة اللبنانية تحتدم والجنوب يشهد جولات منذ الصباح
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الجبهة اللبنانية تحتدم والجنوب يشهد جولات منذ الصباح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في داخل اسرائيل اكثر من سيناريو عن حرب الجبهات المفتوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في داخل اسرائيل اكثر من سيناريو عن حرب الجبهات المفتوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ما هي الرسالة التي أراد محور المقاومة إرسالها من خلال هجمات اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ولِمَن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ما هي الرسالة التي أراد محور المقاومة إرسالها من خلال هجمات اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ولِمَن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قواعد عسكرية اميركية في سوريا والعراق تحت مرمى الصواريخ
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قواعد عسكرية اميركية في سوريا والعراق تحت مرمى الصواريخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
معرض الكتاب مستمر حتى يوم الاحد.. وللاطفال حصّة كبيرة فيه
تقارير نشرة الاخبار
13:48
معرض الكتاب مستمر حتى يوم الاحد.. وللاطفال حصّة كبيرة فيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا يعني مَثَل "متل العايز مشوار ع دوما"؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا يعني مَثَل "متل العايز مشوار ع دوما"؟
0
السياحة في لبنان
13:41
دوما أجمل البلدات حول العالم ٢: سياحة ريفية وعمارة تقليدية وأعمال ترميم
السياحة في لبنان
13:41
دوما أجمل البلدات حول العالم ٢: سياحة ريفية وعمارة تقليدية وأعمال ترميم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اسرائيل.. هل تأتيكِ الصواريخ والمسيّرات من اليمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اسرائيل.. هل تأتيكِ الصواريخ والمسيّرات من اليمن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:15
انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
أخبار لبنان
02:15
انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
2
خبر عاجل
07:06
الجيش الإسرائيلي: طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي استهدفت منذ قليل ثلاثة عناصر من حزب الله على الحدود اللبنانية
خبر عاجل
07:06
الجيش الإسرائيلي: طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي استهدفت منذ قليل ثلاثة عناصر من حزب الله على الحدود اللبنانية
3
أخبار لبنان
15:59
ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟
أخبار لبنان
15:59
ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟
4
خبر عاجل
16:15
حركة حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية
خبر عاجل
16:15
حركة حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية
5
صحف اليوم
00:22
خطة الحكومة الطارئة في حال نشوب حرب: تقسيم لبنان جغرافياً إلى ثلاث مناطق (الاخبار)
صحف اليوم
00:22
خطة الحكومة الطارئة في حال نشوب حرب: تقسيم لبنان جغرافياً إلى ثلاث مناطق (الاخبار)
6
فنّ
09:13
بعد حرق غاليري في عوكر.. ماذا قالت مايا دياب عن المقاومة؟
فنّ
09:13
بعد حرق غاليري في عوكر.. ماذا قالت مايا دياب عن المقاومة؟
7
خبر عاجل
13:39
مدير مستشفى القدس في غزة: الجيش الإسرائيلي أبلغنا بضرورة إخلاء المستشفى ويوجد بداخله 12 ألف نازح
خبر عاجل
13:39
مدير مستشفى القدس في غزة: الجيش الإسرائيلي أبلغنا بضرورة إخلاء المستشفى ويوجد بداخله 12 ألف نازح
8
تقارير نشرة الاخبار
16:37
استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد
تقارير نشرة الاخبار
16:37
استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More