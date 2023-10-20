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لم تكن ترغب في اقامة علاقة مع صديقها فاغتصبها...وما اكتشفته عنه أثناء المحاكمة مرعب!

لم تكن ترغب في اقامة علاقة مع صديقها فاغتصبها...وما اكتشفته عنه أثناء المحاكمة مرعب!





لكن هارفي بليث البالغ 21 عامًا، كان لديه أفكار أخرى، وفق موقع



وعلى الرغم من أن ليا رفضته أربع مرات، إلا أنه فرض نفسه على الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا واغتصبها في المملكة المتحدة.



بعد ذلك، عندما رفضت ليا رؤية بليث مرة أخرى، أرسل لها مقطع فيديو على سناب شات يظهران فيه وهما يمارسان الجنس بالتراضي، والذي سجله سرًا قبل أسابيع.



وبعد أن أبلغت ليا الشرطة، تبين أثناء المحاكمة أن بليث كان لديه مقاطع فيديو لأولاد تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا يتعرضون للاعتداء الجنسي.



فحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، مع ثلاث سنوات إضافية بموجب ترخيص بتهمة المطاردة والاغتصاب والكشف عن مقطع فيديو ضد ليا.

عندما أخبرت ليا كولينز صديقها أنها لم تكن ترغب في اقامة علاقة جنسية، توقعت منه أن يتركها وينام.لكن هارفي بليث البالغ 21 عامًا، كان لديه أفكار أخرى، وفق موقع "ذا صن" وعلى الرغم من أن ليا رفضته أربع مرات، إلا أنه فرض نفسه على الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا واغتصبها في المملكة المتحدة.بعد ذلك، عندما رفضت ليا رؤية بليث مرة أخرى، أرسل لها مقطع فيديو على سناب شات يظهران فيه وهما يمارسان الجنس بالتراضي، والذي سجله سرًا قبل أسابيع.وبعد أن أبلغت ليا الشرطة، تبين أثناء المحاكمة أن بليث كان لديه مقاطع فيديو لأولاد تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا يتعرضون للاعتداء الجنسي.فحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، مع ثلاث سنوات إضافية بموجب ترخيص بتهمة المطاردة والاغتصاب والكشف عن مقطع فيديو ضد ليا.