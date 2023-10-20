تعاطى المخدرات أثناء القيادة وقتل ابن الـ 9 سنوات...اليكم تفاصيل الحادثة المأساوية!

بشرى سعيدة للبنانيين... موافقة فاتيكانية على ملف تثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي! (فيديو)

بشرى سعيدة للبنانيين... موافقة فاتيكانية على ملف تثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي! (فيديو)

ظنوا أنها دمية مزيفة... العثور على جثة رجل في كوخ خشبي مهجور وهذه التفاصيل!