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تعاطى المخدرات أثناء القيادة وقتل ابن الـ 9 سنوات...اليكم تفاصيل الحادثة المأساوية!
منوعات
2023-10-20 | 13:30
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تعاطى المخدرات أثناء القيادة وقتل ابن الـ 9 سنوات...اليكم تفاصيل الحادثة المأساوية!
تعاطى المخدرات أثناء القيادة وقتل ابن الـ 9 سنوات...اليكم تفاصيل الحادثة المأساوية!
تم سجن سائق كان قد تعاطى المخدرات، بعد أن قتل طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات، بينما كان الأخير عائداً إلى منزله مع والده، وفق موقع
"ذا صن"
.
واصطدم لوك ويدوب البالغ 51 عاماً، بالطفل جورج لويس بينما كان يقود بسرعة فائقة في المملكة المتحدة، ما أدى إلى إصابة جورج بجروح خطيرة أدت إلى وفاته في مكان الحادث. وأُصيب والد الصبي بجروح خطيرة كذلك.
وتم الحكم بالسجن على لوك لمدة ثماني سنوات، بعد أن أقر بأنه مذنب بالتسبب في الوفاة من خلال القيادة دون العناية والاهتمام الواجبين، وعدم اللياقة البدنية للقيادة بسبب تعاطي المخدرات.
وكان قد فرّ من مكان الحادث بعد الاصطدام، اذ انه كان تحت تأثير الكوكايين والهيرويين، وادعى أنه اعتقد بأنه اصطدم بشجرة.
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