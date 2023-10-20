الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اكتشاف القبر المفقود لـ "الملكة المنسية" في مصر القديمة...حكمت "بقوة غير عادية" قبل 5000 عام!
منوعات
2023-10-20 | 14:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اكتشاف القبر المفقود لـ "الملكة المنسية" في مصر القديمة...حكمت "بقوة غير عادية" قبل 5000 عام!
اكتشاف القبر المفقود لـ "الملكة المنسية" في مصر القديمة...حكمت "بقوة غير عادية" قبل 5000 عام!
اكتشف الباحثون المثوى الأخير لملكة قوية، ربما كانت أول حاكمة لمصر القديمة، بحسب موقع "
ذا صن"
.
اذ قدم الاكتشاف الأخير للنبيذ القديم في صعيد مصر لعلماء الآثار أدلة حول حاكمة قوية منذ 5000 عام.
وتم اكتشاف مئات من جرار النبيذ على بعد حوالي 10 كم من نهر النيل من قبل علماء الآثار من جامعة فيينا.
وعلى وجه التحديد، تم العثور على النبيذ في مقبرة ميريت نيث، والمعروفة باسم "ملكة مصر المنسية".
و يعتقد الباحثون أن حقيقة دفن الحاكمة مع مثل هذه الكمية الكبيرة من النبيذ، بأنها كانت تمتلك ثروة وأهمية كبيرة في ذلك الوقت.
ويعتقد بعض الخبراء أن ميريت نيث ربما كانت أول حاكمة لمصر القديمة.
ولم يتم تعزيز هذه النظرية إلا من خلال فخامة مكان قبر ميريت نيث، والذي يضم مقابر 41 من رجال الحاشية والخدم.
كما عثر علماء الآثار على اسمها مكتوبًا تحت قائمة الملوك بمقبرة ابنها في سقارة.
وقال رونالد ليبروهون، الأستاذ الفخري لعلم المصريات بجامعة تورنتو، لموقع Live Science: "إن حقيقة إضافة اسمها إلى قائمة الملوك تظهر أن شيئًا مهمًا للغاية قد حدث مع ميريت نيث".
وأضاف جان بيير باتزنيك، عالم المصريات بجامعة السوربون في فرنسا: "لم تتمتع أي ملكة أخرى في فترة الأسرات المبكرة بهذا القدر من الامتيازات الملكية".
واكتشف الباحثون نقوشًا تشير إلى أن ميريت نيث كانت مسؤولة عن مكاتب مهمة مثل الخزانة الملكية.
وقالت عالمة الآثار بجامعة فيينا كريستيانا كولر: "ربما كانت الملكة ميريت نيث أقوى امرأة في عصرها".
وأضافت: "يتكهن الباحثون اليوم بأنها ربما كانت أول فرعونة في مصر القديمة، وبالتالي سلف الملكة حتشبسوت اللاحقة من الأسرة الثامنة عشرة".
وتم اكتشاف قبر الملكة لأول مرة من قبل عالم المصريات البريطاني فليندرز بيتري في 1899-1900.
آخر الأخبار
منوعات
قبر
مصر
فراعنة
التالي
بشرى سعيدة للبنانيين... موافقة فاتيكانية على ملف تثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي! (فيديو)
ظنوا أنها دمية مزيفة... العثور على جثة رجل في كوخ خشبي مهجور وهذه التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-10-18
اكتشاف مقبرة قديمة مفقودة تعود للفراعنة في مصر...وهذا ما وُجد داخلها!
علوم وتكنولوجيا
2023-10-18
اكتشاف مقبرة قديمة مفقودة تعود للفراعنة في مصر...وهذا ما وُجد داخلها!
0
خبر عاجل
13:18
بايدن: حصلت على التزام مصري إسرائيلي بفتح معبر رفح
خبر عاجل
13:18
بايدن: حصلت على التزام مصري إسرائيلي بفتح معبر رفح
0
أخبار لبنان
11:47
ميقاتي اطلع من سفير مصر على أجواء "قمة القاهرة للسلام"
أخبار لبنان
11:47
ميقاتي اطلع من سفير مصر على أجواء "قمة القاهرة للسلام"
0
آخر الأخبار
09:11
الرئيس المصري: نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية
آخر الأخبار
09:11
الرئيس المصري: نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:07
رسم وجه زوجته وشماً على جسده...وهذا ما فعله بصورتها بعد الانفصال! (صورة)
منوعات
15:07
رسم وجه زوجته وشماً على جسده...وهذا ما فعله بصورتها بعد الانفصال! (صورة)
0
منوعات
14:25
خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)
منوعات
14:25
خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)
0
منوعات
13:30
تعاطى المخدرات أثناء القيادة وقتل ابن الـ 9 سنوات...اليكم تفاصيل الحادثة المأساوية!
منوعات
13:30
تعاطى المخدرات أثناء القيادة وقتل ابن الـ 9 سنوات...اليكم تفاصيل الحادثة المأساوية!
0
منوعات
13:04
لم تكن ترغب في اقامة علاقة مع صديقها فاغتصبها...وما اكتشفته عنه أثناء المحاكمة مرعب!
منوعات
13:04
لم تكن ترغب في اقامة علاقة مع صديقها فاغتصبها...وما اكتشفته عنه أثناء المحاكمة مرعب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-19
بعد قضاء عامين في تلقي علاج للسرطان... اكتشفت أنها لم تكن مصابة أبدا!
منوعات
2023-10-19
بعد قضاء عامين في تلقي علاج للسرطان... اكتشفت أنها لم تكن مصابة أبدا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
خسائر حرب ٢٠٠٦ مؤشر بسيط على ما قد ينتظر لبنان في حال دخل حربا جديدة مع إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:10
خسائر حرب ٢٠٠٦ مؤشر بسيط على ما قد ينتظر لبنان في حال دخل حربا جديدة مع إسرائيل
0
امن وقضاء
14:47
الجيش: العثور على ٢٥ منصة إطلاق صواريخ نوع غراد واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق في منطقة سهل القليلة
امن وقضاء
14:47
الجيش: العثور على ٢٥ منصة إطلاق صواريخ نوع غراد واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق في منطقة سهل القليلة
0
فنّ
2023-10-18
كارمن لبس تنشر صورة قاسية: مستشفى يا اولاد الحرام!
فنّ
2023-10-18
كارمن لبس تنشر صورة قاسية: مستشفى يا اولاد الحرام!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
من المستشفى المعمداني في غزة الى كنيسة القديس برفيريوس المشهد يتكرر
تقارير نشرة الاخبار
14:07
من المستشفى المعمداني في غزة الى كنيسة القديس برفيريوس المشهد يتكرر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الجبهة اللبنانية تحتدم والجنوب يشهد جولات منذ الصباح
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الجبهة اللبنانية تحتدم والجنوب يشهد جولات منذ الصباح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في داخل اسرائيل اكثر من سيناريو عن حرب الجبهات المفتوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في داخل اسرائيل اكثر من سيناريو عن حرب الجبهات المفتوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ما هي الرسالة التي أراد محور المقاومة إرسالها من خلال هجمات اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ولِمَن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ما هي الرسالة التي أراد محور المقاومة إرسالها من خلال هجمات اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ولِمَن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قواعد عسكرية اميركية في سوريا والعراق تحت مرمى الصواريخ
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قواعد عسكرية اميركية في سوريا والعراق تحت مرمى الصواريخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
معرض الكتاب مستمر حتى يوم الاحد.. وللاطفال حصّة كبيرة فيه
تقارير نشرة الاخبار
13:48
معرض الكتاب مستمر حتى يوم الاحد.. وللاطفال حصّة كبيرة فيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا يعني مَثَل "متل العايز مشوار ع دوما"؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا يعني مَثَل "متل العايز مشوار ع دوما"؟
0
السياحة في لبنان
13:41
دوما أجمل البلدات حول العالم ٢: سياحة ريفية وعمارة تقليدية وأعمال ترميم
السياحة في لبنان
13:41
دوما أجمل البلدات حول العالم ٢: سياحة ريفية وعمارة تقليدية وأعمال ترميم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اسرائيل.. هل تأتيكِ الصواريخ والمسيّرات من اليمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اسرائيل.. هل تأتيكِ الصواريخ والمسيّرات من اليمن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:15
انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
أخبار لبنان
02:15
انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
2
خبر عاجل
07:06
الجيش الإسرائيلي: طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي استهدفت منذ قليل ثلاثة عناصر من حزب الله على الحدود اللبنانية
خبر عاجل
07:06
الجيش الإسرائيلي: طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي استهدفت منذ قليل ثلاثة عناصر من حزب الله على الحدود اللبنانية
3
أخبار لبنان
15:59
ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟
أخبار لبنان
15:59
ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟
4
خبر عاجل
16:15
حركة حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية
خبر عاجل
16:15
حركة حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية
5
صحف اليوم
00:22
خطة الحكومة الطارئة في حال نشوب حرب: تقسيم لبنان جغرافياً إلى ثلاث مناطق (الاخبار)
صحف اليوم
00:22
خطة الحكومة الطارئة في حال نشوب حرب: تقسيم لبنان جغرافياً إلى ثلاث مناطق (الاخبار)
6
فنّ
09:13
بعد حرق غاليري في عوكر.. ماذا قالت مايا دياب عن المقاومة؟
فنّ
09:13
بعد حرق غاليري في عوكر.. ماذا قالت مايا دياب عن المقاومة؟
7
خبر عاجل
13:39
مدير مستشفى القدس في غزة: الجيش الإسرائيلي أبلغنا بضرورة إخلاء المستشفى ويوجد بداخله 12 ألف نازح
خبر عاجل
13:39
مدير مستشفى القدس في غزة: الجيش الإسرائيلي أبلغنا بضرورة إخلاء المستشفى ويوجد بداخله 12 ألف نازح
8
تقارير نشرة الاخبار
16:37
استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد
تقارير نشرة الاخبار
16:37
استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More