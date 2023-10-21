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والدان ثريان جوّعا ابنهما حتى الموت... ما فعلاه لتعذيب ابن الـ3 أعوام مرعب!

منوعات
2023-10-21 | 12:30
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والدان ثريان جوّعا ابنهما حتى الموت... ما فعلاه لتعذيب ابن الـ3 أعوام مرعب!
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والدان ثريان جوّعا ابنهما حتى الموت... ما فعلاه لتعذيب ابن الـ3 أعوام مرعب!

والدان ثريان جوّعا ابنهما حتى الموت... ما فعلاه لتعذيب ابن الـ3 أعوام مرعب!

سيتم إعدام أب ثري قام بتعذيب وتجويع ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات حتى الموت وجعل حياته القصيرة "جحيمًا خالصًا" برصاصة في الرأس في بيلاروسيا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ألكساندر تاراتوتا، 48 عامًا، حُكم عليه بالإعدام بتهمة التعذيب الوحشي وقتل ابنه سيميون.

وسيتم إطلاق النار عليه في مؤخرة رأسه في بيلاروسيا، الدولة الوحيدة في أوروبا التي تنفذ عقوبة الإعدام.

وحُكم على زوجته أناستاسيا تاراتوتا، 37 عامًا، بالسجن لمدة 25 عامًا في مستعمرة جزائية ذات نظام صارم بتهمة قتل سيميون.

عقوبة الإعدام - من قبل جلاد الدولة - غير مسموح بها للنساء في بيلاروسيا.

وذكرت وسائل إعلام سبوتنيك أن كلاهما "استمعا بهدوء إلى الأحكام الصادرة بحقهما" بينما كانا مكبلي اليدين في قفص زجاجي.

وكان ألكساندر ينظر باستمرار بعيدًا عن الكاميرا عندما أصدر القاضي الحكم، بينما شوهدت أناستاسيا وهي تضع يديها على وجهها في قفص الاتهام بينما كان زوجها محكومًا عليه بالإعدام.

وقيل للمحكمة كيف تسبب الزوجان "الأثرياء" في حياة "الجحيم الخالص" للصبي.

أوُجبرت الوالدة تجبر الطفل الصغير على النوم على مشمع وهو عارٍ، وكان في كثير من الأحيان مخدر من البرد في منزله المملوك للقطاع الخاص في سلوتسك، على بعد 65 ميلاً جنوب العاصمة مينسك.

كما كانت والدته - وهي مواطنة روسية - تضرب الصبي بانتظام على وجهه وترميه على زوجها أو على الحائط، كما أسقطته في الحمام.

وكان الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات مقيداً إلى ساق الطاولة، وفي أحيان أخرى، كانت يداه مقيدتين وكان الطعام يتدلى أمام وجهه.

وعانى سيميون من الجوع لفترة طويلة، وكان وزنه 15 رطلاً فقط عندما كان في الثالثة من عمره عندما توفي.
 

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