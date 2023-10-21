والدان ثريان جوّعا ابنهما حتى الموت... ما فعلاه لتعذيب ابن الـ3 أعوام مرعب!

"شعره كيرلي وأبيضاني وحلو"... أم فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود! (فيديو)

"شعره كيرلي وأبيضاني وحلو"... أم فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود! (فيديو)

رسم وجه زوجته وشماً على جسده...وهذا ما فعله بصورتها بعد الانفصال! (صورة)