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رسم وجه زوجته وشماً على جسده...وهذا ما فعله بصورتها بعد الانفصال! (صورة)

رسم وجه زوجته وشماً على جسده...وهذا ما فعله بصورتها بعد الانفصال! (صورة)







وقال سابقاً: "اليوم خلدت على جلدي شخصاً خلّد في روحي وقلبي منذ عرفته".



وكان الوشم عبارة عن صورة ليكسا وهي ترتدي طرحة الزفاف وتبتسم، وفق موقع



ولكن بعد الطلاق وإنهاء الأمور رسمياً، محى المغني وجهها عن جسمه من خلال وضع باندانا على فمها وأنفها وقبعة سائق شاحنة منخفضة على رأسها، حيث لا يمكن التعرف عليها.

قام مغني الراب البرازيلي جيلهيرمي أباريسيدو دانتاس، المعروف لدى المعجبين باسم MC Guime، برسم وشم ضخم على ساقه لوجه حبيبته السابقة ليكسا، كتقدير لحبهما.وقال سابقاً: "اليوم خلدت على جلدي شخصاً خلّد في روحي وقلبي منذ عرفته".وكان الوشم عبارة عن صورة ليكسا وهي ترتدي طرحة الزفاف وتبتسم، وفق موقع "ذا صن" ولكن بعد الطلاق وإنهاء الأمور رسمياً، محى المغني وجهها عن جسمه من خلال وضع باندانا على فمها وأنفها وقبعة سائق شاحنة منخفضة على رأسها، حيث لا يمكن التعرف عليها.