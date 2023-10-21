"شعره كيرلي وأبيضاني وحلو"... أم فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود! (فيديو)

"يوسف عمره 7 سنين شعره كيرلي وأبيضاني وحلو"، هكذا وصفت أم فلسطينية ابنها الصغير أثناء البحث عنه في أحد مستشفيات غزة، ليتبيّن فيما بعد أنّ طفلها يوسف فارق الحياة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.وظهرت الأم في مقطع فيديو وهي مكلومة بسبب طفلها الضائع، وتبحث رفقة الأطباء عن ابن الـ7 سنوات، لتعثر عليه بين الوفيات. فلم تتمالك نفسها وانهارت من البكاء هي وابنها الصغير.وانتشر مقطع الفيديو الذي وثق مأساة الأم المفجوعة بطفلها، بين روّاد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن حزنهم وتأثرهم بالأحداث المؤلمة التي أصابت الطفل بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.