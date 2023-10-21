ثالث أقدم كنيسة في العالم... تعرفوا إلى كنيسة القديس برفيريوس التي لم تسلم من العدوان الإسرائيلي! (صور)

ثالث أقدم كنيسة في العالم... تعرفوا إلى كنيسة القديس برفيريوس التي لم تسلم من العدوان الإسرائيلي! (صور)



خلّف القصف الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذوكس أو كنيسة القديس برفيريوس في غزة، يوم الخميس، دمارًا كبيرًا في أقسامها. كما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء وإصابة عشرات آخرين.



وقد وصفت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس العدوان الإسرائيلي على كنيسة برفيريوس، بجريمة حرب، في بيانها.



وأكدت البطريركية في بيان أصدرته أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفر الحماية للمواطنين الأبرياء، خصوصاً الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السكنية خلال الأيام الماضية، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".



وتعتبر كنيسة القديس برفيريوس، التي تقع في حي الزيتون، من أقدم الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الموجودة في مدينة غزة، وثالث أقدم كنيسة في العالم.



وسميت بـ"كنيسة القديس برفيريوس" نسبة إلى القديس برفيريوس الذي دفن في الزاوية الشمالية الشرقية منها".



ويعود تاريخ البناء الأصلي لكنيسة القديس برفيريوس إلى عام 407 م، فوق معبد وثني خشبي يعود لحقبة سابقة من التاريخ.



وتم تجديد الكنيسة، التي تضم أعمدة رخامية ضخمة وعدد من الأيقونات المسيحية، في العام 1856.