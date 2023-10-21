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رسائل من تحت القصف في غزة: "ما زلنا على قيد الحياة"

منوعات
2023-10-21 | 12:15
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رسائل من تحت القصف في غزة: "ما زلنا على قيد الحياة"

رسائل من تحت القصف في غزة: "ما زلنا على قيد الحياة"

أصبحت الرسائل القصيرة والاتصالات الصعبة وسيلة لسكان قطاع غزة للتواصل صباح كل يوم مع أقارب لهم في مختلف أصقاع الأرض، لطمأنتهم الى أنهم ما زالوا على قيد الحياة تحت القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

اندلعت الحرب بعد شنّ حركة حماس انطلاقا من غزة في السابع من تشرين الأول، هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية التي ردت بقصف جوي ومدفعي مكثف على القطاع الذي تحاصره.

وقتل 4385 شخصا في قطاع غزة منهم 1756 طفلا و967 امرأة، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس. 

في الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون في اليوم الأول للهجوم وفق السلطات الإسرائيلية.

وتفرض إسرائيل منذ أعوام حصارا على القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007. الا أن الدولة العبرية أعلنت بعد يومين من اندلاع هذه الحرب، فرض "حصار كامل" يشمل قطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع إدخال الوقود. وتسبب ذلك بانقطاعات واسعة في الاتصالات مع القطاع الذي بات غارقا في الظلام.

على رغم ذلك، يسعى كثيرون من سكان القطاع الى طمأنة أقاربهم وأصدقائهم خارجه، ومواصلة نقل صورة ما يجري.

ويقول محمود شلبي المسؤول في جمعية "العون الطبي للفلسطينيين" البريطانية في رسالة لزملائه "أسجّل هذه الرسالة التي قد تكون الأخيرة، على رغم أنني آمل ألا تكون كذلك".

ويروي من مدينة بيت لاهيا في شمال القطاع، يومياته على إيقاع "القصف الذي يطال الجميع"، مشددا على أنه "لن أترك منزلي... سأموت واقفا، مجرد وجودي على هذه الأرض هو فعل مقاومة".

ومع التحضير لعملية برية محتملة، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان شمال غزة الانتقال نحو جنوبه في خطوة قالت الأمم المتحدة إنها تطال 1,1 مليون شخص.

وتعكس الرسائل التي يبعث بها سكان غزة الى أقاربهم وأصدقائهم، وتلك المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حال المعاناة.

ويروى وليد، وهو غزّي يقيم في باريس، أنه دائما ما يعمد إلى مقاطعة محدثيه "عندما يبدأون بقول عبارة +اذا حصل لنا أي مكروه، اعتنِ بنفسك+".

ولا يتمكن الشاب الذي طلب عدم كشف اسمه الكامل، من التواصل مع ذويه بشكل يومي نظرا لضعف شبكات الاتصال.

ويوضح "أتصل أحيانا عشر مرات على التوالي بدون رد، وأحيانا تصلني رسالة من اليوم السابق، وأحيانا ينقطع الاتصال بعد 30 ثانية فقط".

وفي ظل شبه استحالة الاتصال عبر شبكة الهاتف النقال، يعتمد سكان القطاع وأقاربهم على الخطوط الهاتفية الثابتة وهي قليلة، أو الاتصال عبر الانترنت وهو ما بات نادرا بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ولجأ البعض الى استخدام مولّدات تحتاج الى وقود بات شحيحا أو حتى بطاريات السيارات.
 
بالنسبة الى وليد، باتت شاشات التلفزة وسيلة لمحاولة الاطمئنان.

فبعد ساعات بدون أنباء من أقاربه، يعمد الى "مشاهدة وجوه ضحايا القصف عبر شاشة الجزيرة... هذه هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة الأخبار بشكل مباشر، على رغم أن ذلك ليس دائما".

ومن منطقة هوت سافوا الفرنسية، يحاول وفا عليوه الاتصال بذويه الستينيين في قطاع غزة على مدار الوقت، أملا في أن ينجح الاتصال مرة واحدة على الأقل.

واذ يؤكد أنه يخشى سؤالهما عما يأكلانه في ظل شحّ المواد الغذائية، يشدد على أن "الناس يعانون الصدمة".

بقلم كلوي روفيرول بازير
 

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