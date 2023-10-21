"جلسة تدليك بالمكتب" تثير غضب روّاد مواقع التواصل... وهذه التفاصيل!

"جلسة تدليك بالمكتب" تثير غضب روّاد مواقع التواصل... وهذه التفاصيل!



تعرض مؤسس شركة AirAsia، توني فرنانديز، لانتقادات بسبب نشره صورة لنفسه وهو يحصل على تدليك خلال اجتماع عمل.



وفي التفاصيل، شارك فرنانديز صورته على موقع LinkedIn مع التعليق: "كان أسبوعًا مرهقًا واقترحت فيرانيتا يوسفين التدليك. يجب أن أحب ثقافة إندونيسيا وAirAsia حيث يمكنني الحصول على تدليك وعقد اجتماع إداري".

وتُظهر الصورة فرنانديز في غرفة اجتماعات ذات جدران زجاجية بينما تقوم امرأة ترتدي قناع الوجه بتدليك رقبته.



وتلقت الصورة العديد من الانتقادات من قبل روّاد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، الذين إعتبروا أن تصرفه كان غير لائق، ليتم إزالتها من ملفه الشخصي على LinkedIn بعد بضعة أيام.