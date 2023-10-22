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ابنة حاكم دبي الشيخة مهرة تعلن عن حملها بطفلها الأول... بهذه الطريقة! (صورة)

منوعات
2023-10-22 | 05:20
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ابنة حاكم دبي الشيخة مهرة تعلن عن حملها بطفلها الأول... بهذه الطريقة! (صورة)
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ابنة حاكم دبي الشيخة مهرة تعلن عن حملها بطفلها الأول... بهذه الطريقة! (صورة)

شاركت إبنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشيخة مهرة، صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع متابعيها أعلنت من خلالها عن حملها الأول.
 
ونشرت الشيخة مهرة، 29 عاما، صورةً عبر حسابها الخاصّ على إنستغرام على خاصية القصص القصيرة لأشعة الموجات الصوتية، مُعلّقةً عليها بقلبٍ أبيض.
 
وعلّق متابعو الشيخة مهرة على الخبر المفرح، وباركوا لها ولزوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، وتمنوا لهما الصحة والعافية.
 
ويُذكر أن الشيخة مهرة تزوجت من الشيخ مانع بن محمد بن راشد في حزيران الفائت، حيث أُقيم حفل الزفاف يعجّ بالضخامة والرقي في مركز دبي التجاري العالمي، ولقي اهتماماً إعلامياً واسعاً.
 
 

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