رجل سبعيني يعيش في عزلة منذ 55 عامًا... والسبب "الرعب الشديد" من النساء! (صور)

يتصدر رجل سبعيني عناوين الأخبار في الأيام الماضية بعدما صرّح بأنه يشعر بالرعب الشديد من النساء، ما أدّى إلى مكوثه في منزله على مدى 55 عاما الماضية.

وبدأ الأمر في سنّ السادسة عشرة، عندما حبس كاليتكسي نزامويتا أو Callitxe Nzamwita، من رواندا، نفسه في منزله لتجنب أي صحبة نسائية.

ولإيصال رسالته بصوت عالٍ وواضح للجميع، قام كاليتكسي، 71 عاما، ببناء سياج يبلغ ارتفاعه 15 قدمًا وحصن نفسه، حتى لا تتمكن أي أنثى من دخول المنزل.

وفي مقابلة أجريت معه في وقت سابق، أوضح كاليتكسي أن "السبب الذي جعلني أقفل على نفسي هنا وأضع سياجًا على منزلي هو أنني أريد التأكد من أن النساء لن يقتربن مني".

ومن المفارقات في الوضع أنه على الرغم من خوفه من النساء، فإن النساء المحليات، وخاصة جيرانه، هن الوحيدات اللواتي يساعدنه على البقاء على قيد الحياة.

وبحسب ما ورد، كشفت إحدى جارات كاليتكسي أنها بالكاد رأته يغادر المنزل منذ أن كان طفلاً. وأوضحت أن جيرانه يحضرون له الطعام والبقالة التي يحتاجها. عندما يحاول أحد مساعدته، فهو لا يريد أن يكون قريباً ليتحدث مع أي شخص. لذلك، عادة ما يقومون بإلقاء كل ما يحتاجه إلى منزله، ويأتي ليلتقطه.

وبحسب التقارير، يُعتقد أن الرجل المسنّ يعاني من حالة نفسية تسمى رهاب النساء، وهو خوف غير عقلاني من السيدات.

ويمكن أن تكون أعراض رهاب الجنس خوفًا غير عقلاني وساحقًا من النساء والقلق الذي يمكن أن ينجم عن مجرد التفكير فيهن. وتشمل أيضًا نوبات الهلع، وضيقًا في الصدر، وتعرقًا غزيرًا، وخفقان القلب بسرعة، ومواجهة صعوبة في التنفس.