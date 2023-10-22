"أنتِ مثيرة جداً"... يوتيوبر روسية تتعرّض للتحرش في الشارع: وفيديو يوثق الواقعة! (فيديو)

تعرضت يوتيوبر روسية، يُطلق على قناتها الحالية "Koko in India"، للتحرش اللفظي أثناء قيامها بتصوير مقطع فيديو في سوق Sarojini Nagar في مدينة دلهي الهندية.

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ويُظهررجل يحاول إشراك المدونة الروسية في محادثة. ويمكن رؤيته وهو يسأل الشابة عما إذا كانت ترغب في أن تكون صديقته.

ومن الواضح في الفيديو أن كوكو لم تكن مرتاحة، وذلك بعدما صدّت الرجل وابتعدت عنه، إلا أنه استمر في ملاحقتها.

وفي التفاصيل، يبدأ الفيديو بقول المدونة الروسية: "أصدقائي، أنا في Sarojini Nagar".

ويمكن رؤية الرجل يتبعها ويسألها عما إذا كانت ترغب في مصادقته، وقال: "هل يمكنك أن تصبحين صديقتي؟".

وردّت الشابة بالقول: "لكنني لا أعرفك"، باللغة الهندية.

ثم قال الرجل: "يمكننا أن نوطد علاقتنا بعد أن نصبح أصدقاء"، ولكن الشابة الروسية ابتعدت عنه موضحةً أنها لا تريد أي أصدقاء جدد.

وأصرّ الرجل على ملاحقتها وقال لها: "أنتِ مثيرة جدًا"، مما جعل الشابة غير مرتاحة.