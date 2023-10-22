علاقة محرّمة أدّت إلى الانتحار... هذا ما حصل بين رجل ووالدة زوج ابنته!

عُثر على حبيبين في منتصف العمر، كانا قد هربا من منزليهما الشهر الفائت، منتحرين يوم الأحد في لاكيمبور بولاية أوتار براديش الهندية.

وتم التعرف على الرجل بأنه رامنيواس راثور، يبلغ من العمر 44 عامًا، وكان أرملاً وله ابنة واحدة فقط. أما حبيبته آشا راني، فلديها ابنتان وشاب. وكان رامنيواس قد وافق على زواج ابنته الوحيدة من ابن آشا راني في شهر أيار من هذا العام.

وبحسب المعلومات، فقد اعتاد رامنيواس على التردد على منزل زوجة ابنه، ووقع في حب آشا راني، ما أدّى إلى هروب الحبيبان في 23 أيلول.

وقد تقدم زوج المرأة بشكوى بهذا الشأن، وحاولت الشرطة تعقب الحبيبين.

وتعتقد الشرطة أن كلّ من رامنيواس وآشا قررا إنهاء حياتهما من خلال القفز أمام قطار، لأنهما كانا يائسين من معارضة أفراد الأسرة لعلاقتهما.

وقد تم انتشال جثتيهما ويجري تحقيق آخر في الأمر.