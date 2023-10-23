"مزقت السترة من ظهره"... القبض على معلّمة عنّفت أحد التلاميذ الصغار بطريقة مروعة!

ألقي القبض على معلمة بمدرسة في ولاية فلوريدا الأميركية بعد أن أظهرت لقطات كاميرات المراقبة وهي تمسك طفلا في روضة أطفال من رقبته وتطرحه أرضا.

واعتدت خديجة تينيتا محمد، 54 عامًا، على الطفل، الّذي لم يكن من طلابها، في مدرسة مارغيت الابتدائية في مقاطعة بروارد أمام الطلاب والموظفين الآخرين، وفقًا لتقرير الشرطة.

وقالت الشرطة إن اللقطات الأمنية للمدرسة أظهرت الطفل جالسا على الأرض في الردهة مع طلاب آخرين قبل الفصل عندما ألقى قطعة من الورق في اتجاه بعض زملائه.

وقالت الشرطة إن خديجة تقدمت بعد ذلك نحو الطفل وأمسكته من معصمه الأيسر "بطريقة عدوانية".

وكتب ضابط في تقرير الاعتقال: "واصلت رفعه عن الأرض من ذراعيه، ولفتهما ثم أمسكته من الجزء الخلفي من قميصه بينما كانت تدفعه عبر الردهة، ومزقت السترة من ظهره".

ويُذكر أنه تم القبض على خديجة لاحقًا في منزلها في لودرديل ليكس ووجهت إليها تهمة إساءة معاملة الأطفال.