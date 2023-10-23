"قصف الأطفال لا يعتبر دفاعاً عن النفس"... ابنة غوارديولا تدعم الفلسطينيين! (صور)

"قصف الأطفال لا يعتبر دفاعاً عن النفس"... ابنة غوارديولا تدعم الفلسطينيين! (صور)



نشرت ماريا غوارديولا ابنة المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا مجموعة صور على مواقع التواصل الاجتماعي توثق مشاركتها في مظاهرة ضخمة في لندن، السبت، لدعم الفلسطينيين.



وتظهر إحدى الصور طفلة تحمل لافتة جاء فيها: "قصف الأطفال لا يعتبر دفاعاً عن النفس".



وجاء في صورة أخرى: "حياة الفلسطينيين مهمة".



وتظاهر نحو مئة ألف شخص في لندن بعد ظهر السبت، للمطالبة بوقف الحرب في غزة ودعم الفلسطينيين، بعد أسبوعين من استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.