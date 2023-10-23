الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
28
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
28
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قرية ديزني السرية موجودة في الحقيقة...ولهذا السبب لا يرغب سكانها في الكشف عن مكانهم! (صور)
منوعات
2023-10-23 | 04:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قرية ديزني السرية موجودة في الحقيقة...ولهذا السبب لا يرغب سكانها في الكشف عن مكانهم! (صور)
قرية ديزني السرية موجودة في الحقيقة...ولهذا السبب لا يرغب سكانها في الكشف عن مكانهم! (صور)
يقول السكان المحليون في قرية صغيرة في المملكة المتحدة مرتبطة بوالت ديزني، أنهم لا يريدون أن يعرف أي شخص عن صلة القرابة التي تجمعهم به.
واتضح أن أسلاف الرسام المشهور عالميًا ربما ينحدرون من نورتون ديزني في لينكولنشاير، وفق موقع
"ذا صن"
.
وكان والت ديزني قد زار القرية الريفية، التي يبلغ عدد سكانها 240 نسمة فقط، في عام 1949 واكتشف شعار عائلته على قبر يعود إلى القرن الرابع عشر.
وعلم أن عائلة "دي إيسنيجي" الفرنسية قد استقرت في المنطقة بعد معركة هاستينغز عام 1066، مع تغيير الاسم إلى "ديزني" بحلول القرن الرابع عشر.
واكتشف والت ديزني في كنيسة القديس بطرس بالقرية شعار العائلة على قبر ويليام ديزني الذي يعود للقرون الوسطى.
ثم قامت شركة ديزني بتكريم القرية سرًا من خلال دمج رمز العائلة ضمن الأعلام التي ترفرف من القلعة الشهيرة في تسلسل عناوين أفلامها.
وأثارت الروابط التي تم الكشف عنها خلال الاستعدادات لاحتفالات الذكرى المئوية لهذا العام، انقسامًا بين السكان المحليين، حيث أعرب البعض عن قلقهم من احتمال اجتياح معجبي ديزني قريتهم الهادئة.
وقال أحد السكان: "يجب على القرية بذل المزيد من الجهد للتعريف بها، لكنني أعتقد أنها ليست مهيأة حقًا للسياح، ونحن نريد الحفاظ على الهدوء الموجود في االقرية".
آخر الأخبار
منوعات
ديزني
قرية
سرية
التالي
سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على جثامين أقاربهم
"قصف الأطفال لا يعتبر دفاعاً عن النفس"... ابنة غوارديولا تدعم الفلسطينيين! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-10-21
الجيش الاسرائيلي يداهم قرية القيادي في حماس
أخبار دولية
2023-10-21
الجيش الاسرائيلي يداهم قرية القيادي في حماس
0
منوعات
2023-10-19
"ديزني" في مئويتها تسحر الكبار قبل الصغار
منوعات
2023-10-19
"ديزني" في مئويتها تسحر الكبار قبل الصغار
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-17
القصف الاسرائيلي على قرية الضهيرة يخلّف اضرارا طاولت المنازل والسيارات
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-17
القصف الاسرائيلي على قرية الضهيرة يخلّف اضرارا طاولت المنازل والسيارات
0
أخبار لبنان
2023-10-16
الخطوط الجوية السويسرية تعلق رحلاتها إلى بيروت لأسباب أمنية
أخبار لبنان
2023-10-16
الخطوط الجوية السويسرية تعلق رحلاتها إلى بيروت لأسباب أمنية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:01
التقطت عدوى خطيرة في عينها جعلتها تفقد بصرها...ما حصل معها غير متوقّع!
منوعات
08:01
التقطت عدوى خطيرة في عينها جعلتها تفقد بصرها...ما حصل معها غير متوقّع!
0
منوعات
07:00
يكسوهما غبار القصف وتغطي الدماء وجهيهما... صحافي إنساني ينقذ طفلين في مشهدٍ مؤثر! (فيديو)
منوعات
07:00
يكسوهما غبار القصف وتغطي الدماء وجهيهما... صحافي إنساني ينقذ طفلين في مشهدٍ مؤثر! (فيديو)
0
منوعات
06:04
أشعلت غضباً واسعاً بعد تضامنها مع غزة... هذا ما حصل مع الناشطة البيئية غريتا تونبرغ! (صور)
منوعات
06:04
أشعلت غضباً واسعاً بعد تضامنها مع غزة... هذا ما حصل مع الناشطة البيئية غريتا تونبرغ! (صور)
0
منوعات
05:58
شابة مدمنة على "غاز الضحك" في البالونات... وما حلّ بها كان "مأساة"!
منوعات
05:58
شابة مدمنة على "غاز الضحك" في البالونات... وما حلّ بها كان "مأساة"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-20
المتحدث باسم كتائب القسام: أفرجنا عن محتجزتين أميركيتين "أُم وابنتها" لنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته هي ادعاءات كاذبة
آخر الأخبار
2023-10-20
المتحدث باسم كتائب القسام: أفرجنا عن محتجزتين أميركيتين "أُم وابنتها" لنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته هي ادعاءات كاذبة
0
أخبار دولية
11:01
الحكم بالسجن غيابيًا على رغد صدام حسين بهذه التهمة
أخبار دولية
11:01
الحكم بالسجن غيابيًا على رغد صدام حسين بهذه التهمة
0
أخبار دولية
15:31
اتصال هاتفي بين بايدن والبابا... والشرق الاوسط محوره
أخبار دولية
15:31
اتصال هاتفي بين بايدن والبابا... والشرق الاوسط محوره
0
أخبار لبنان
15:08
بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
15:08
بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:08
بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
15:08
بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رونالدو يقود النصر لفوز جديد وبايرن يحقق فوزه الثالث
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رونالدو يقود النصر لفوز جديد وبايرن يحقق فوزه الثالث
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فعاليات معرض لبنان الدولي للكتاب... ما هي العائدات الإقتصادية لهذا القطاع في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فعاليات معرض لبنان الدولي للكتاب... ما هي العائدات الإقتصادية لهذا القطاع في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هل مستشفيات لبنان جاهزة في حال حصول عدوان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هل مستشفيات لبنان جاهزة في حال حصول عدوان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
حزبُ الله والجيش الإسرائيلي يعتمدان تكتيكات عسكرية من متطلّبات المعركة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
حزبُ الله والجيش الإسرائيلي يعتمدان تكتيكات عسكرية من متطلّبات المعركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق الاسبوع الثالث من حرب غزة... كيف تبدو المشاهد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق الاسبوع الثالث من حرب غزة... كيف تبدو المشاهد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عدد الأطفال الضحايا في حرب غزة يقارب نصف من سقطوا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عدد الأطفال الضحايا في حرب غزة يقارب نصف من سقطوا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
النقب.. ليست مجرد صحراء بالنسبة لاسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
النقب.. ليست مجرد صحراء بالنسبة لاسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل ترفضُ تسلّمَ إثنين من الأسرى... فما هي دوافعُها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل ترفضُ تسلّمَ إثنين من الأسرى... فما هي دوافعُها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:57
استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
16:57
استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي
2
خبر عاجل
11:55
معلومات للـLBCI: تم سحب جثامين 6 شهداء من خراج بلدة راميا تعود لعناصر من حزب الله من قبل فريق من الصليب الأحمر والجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل
خبر عاجل
11:55
معلومات للـLBCI: تم سحب جثامين 6 شهداء من خراج بلدة راميا تعود لعناصر من حزب الله من قبل فريق من الصليب الأحمر والجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل
3
خبر عاجل
08:23
نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره
خبر عاجل
08:23
نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره
4
خبر عاجل
12:14
قصف مدفعي إسرائيلي كثيف في هذه الأثناء على مرتفعات حلتا وكفرشوبا
خبر عاجل
12:14
قصف مدفعي إسرائيلي كثيف في هذه الأثناء على مرتفعات حلتا وكفرشوبا
5
خبر عاجل
06:56
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني والصليب الأحمر بالتعاون مع اليونيفيل أجلوا شهيدًا وأربعة جرحى من مزرعة السلامية في خراج حاصبيا
خبر عاجل
06:56
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني والصليب الأحمر بالتعاون مع اليونيفيل أجلوا شهيدًا وأربعة جرحى من مزرعة السلامية في خراج حاصبيا
6
منوعات
16:35
علاقة محرّمة أدّت إلى الانتحار... هذا ما حصل بين رجل ووالدة زوج ابنته!
منوعات
16:35
علاقة محرّمة أدّت إلى الانتحار... هذا ما حصل بين رجل ووالدة زوج ابنته!
7
خبر عاجل
15:16
انفجار صاروخي باتريوت في أجواء كفرشوبا
خبر عاجل
15:16
انفجار صاروخي باتريوت في أجواء كفرشوبا
8
أخبار لبنان
07:17
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات ليوم الأربعاء 25 تشرين الأول
أخبار لبنان
07:17
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات ليوم الأربعاء 25 تشرين الأول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More