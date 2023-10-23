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قرية ديزني السرية موجودة في الحقيقة...ولهذا السبب لا يرغب سكانها في الكشف عن مكانهم! (صور)

قرية ديزني السرية موجودة في الحقيقة...ولهذا السبب لا يرغب سكانها في الكشف عن مكانهم! (صور)





واتضح أن أسلاف الرسام المشهور عالميًا ربما ينحدرون من نورتون ديزني في لينكولنشاير، وفق موقع



وكان والت ديزني قد زار القرية الريفية، التي يبلغ عدد سكانها 240 نسمة فقط، في عام 1949 واكتشف شعار عائلته على قبر يعود إلى القرن الرابع عشر.



وعلم أن عائلة "دي إيسنيجي" الفرنسية قد استقرت في المنطقة بعد معركة هاستينغز عام 1066، مع تغيير الاسم إلى "ديزني" بحلول القرن الرابع عشر.



واكتشف والت ديزني في كنيسة القديس بطرس بالقرية شعار العائلة على قبر ويليام ديزني الذي يعود للقرون الوسطى.



ثم قامت شركة ديزني بتكريم القرية سرًا من خلال دمج رمز العائلة ضمن الأعلام التي ترفرف من القلعة الشهيرة في تسلسل عناوين أفلامها.



وأثارت الروابط التي تم الكشف عنها خلال الاستعدادات لاحتفالات الذكرى المئوية لهذا العام، انقسامًا بين السكان المحليين، حيث أعرب البعض عن قلقهم من احتمال اجتياح معجبي ديزني قريتهم الهادئة.



وقال أحد السكان: "يجب على القرية بذل المزيد من الجهد للتعريف بها، لكنني أعتقد أنها ليست مهيأة حقًا للسياح، ونحن نريد الحفاظ على الهدوء الموجود في االقرية".

يقول السكان المحليون في قرية صغيرة في المملكة المتحدة مرتبطة بوالت ديزني، أنهم لا يريدون أن يعرف أي شخص عن صلة القرابة التي تجمعهم به.واتضح أن أسلاف الرسام المشهور عالميًا ربما ينحدرون من نورتون ديزني في لينكولنشاير، وفق موقع "ذا صن" وكان والت ديزني قد زار القرية الريفية، التي يبلغ عدد سكانها 240 نسمة فقط، في عام 1949 واكتشف شعار عائلته على قبر يعود إلى القرن الرابع عشر.وعلم أن عائلة "دي إيسنيجي" الفرنسية قد استقرت في المنطقة بعد معركة هاستينغز عام 1066، مع تغيير الاسم إلى "ديزني" بحلول القرن الرابع عشر.واكتشف والت ديزني في كنيسة القديس بطرس بالقرية شعار العائلة على قبر ويليام ديزني الذي يعود للقرون الوسطى.ثم قامت شركة ديزني بتكريم القرية سرًا من خلال دمج رمز العائلة ضمن الأعلام التي ترفرف من القلعة الشهيرة في تسلسل عناوين أفلامها.وأثارت الروابط التي تم الكشف عنها خلال الاستعدادات لاحتفالات الذكرى المئوية لهذا العام، انقسامًا بين السكان المحليين، حيث أعرب البعض عن قلقهم من احتمال اجتياح معجبي ديزني قريتهم الهادئة.وقال أحد السكان: "يجب على القرية بذل المزيد من الجهد للتعريف بها، لكنني أعتقد أنها ليست مهيأة حقًا للسياح، ونحن نريد الحفاظ على الهدوء الموجود في االقرية".