الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قرية ديزني السرية موجودة في الحقيقة...ولهذا السبب لا يرغب سكانها في الكشف عن مكانهم! (صور)

منوعات
2023-10-23 | 04:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قرية ديزني السرية موجودة في الحقيقة...ولهذا السبب لا يرغب سكانها في الكشف عن مكانهم! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قرية ديزني السرية موجودة في الحقيقة...ولهذا السبب لا يرغب سكانها في الكشف عن مكانهم! (صور)

قرية ديزني السرية موجودة في الحقيقة...ولهذا السبب لا يرغب سكانها في الكشف عن مكانهم! (صور)

يقول السكان المحليون في قرية صغيرة في المملكة المتحدة مرتبطة بوالت ديزني، أنهم لا يريدون أن يعرف أي شخص عن صلة القرابة التي تجمعهم به.

واتضح أن أسلاف الرسام المشهور عالميًا ربما ينحدرون من نورتون ديزني في لينكولنشاير، وفق موقع "ذا صن".

وكان والت ديزني قد زار القرية الريفية، التي يبلغ عدد سكانها 240 نسمة فقط، في عام 1949 واكتشف شعار عائلته على قبر يعود إلى القرن الرابع عشر.

وعلم أن عائلة "دي إيسنيجي" الفرنسية قد استقرت في المنطقة بعد معركة هاستينغز عام 1066، مع تغيير الاسم إلى "ديزني" بحلول القرن الرابع عشر.

واكتشف والت ديزني في كنيسة القديس بطرس بالقرية شعار العائلة على قبر ويليام ديزني الذي يعود للقرون الوسطى.

ثم قامت شركة ديزني بتكريم القرية سرًا من خلال دمج رمز العائلة ضمن الأعلام التي ترفرف من القلعة الشهيرة في تسلسل عناوين أفلامها.

وأثارت الروابط  التي تم الكشف عنها خلال الاستعدادات لاحتفالات الذكرى المئوية لهذا العام،  انقسامًا بين السكان المحليين، حيث أعرب البعض عن قلقهم من احتمال اجتياح معجبي ديزني قريتهم الهادئة.

وقال أحد السكان: "يجب على القرية بذل المزيد من الجهد للتعريف بها، لكنني أعتقد أنها ليست مهيأة حقًا للسياح، ونحن نريد الحفاظ على الهدوء الموجود في االقرية".
 

آخر الأخبار

منوعات

ديزني

قرية

سرية

LBCI التالي
سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على جثامين أقاربهم
"قصف الأطفال لا يعتبر دفاعاً عن النفس"... ابنة غوارديولا تدعم الفلسطينيين! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-21

الجيش الاسرائيلي يداهم قرية القيادي في حماس

LBCI
منوعات
2023-10-19

"ديزني" في مئويتها تسحر الكبار قبل الصغار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-17

القصف الاسرائيلي على قرية الضهيرة يخلّف اضرارا طاولت المنازل والسيارات

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-16

الخطوط الجوية السويسرية تعلق رحلاتها إلى بيروت لأسباب أمنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:01

التقطت عدوى خطيرة في عينها جعلتها تفقد بصرها...ما حصل معها غير متوقّع!

LBCI
منوعات
07:00

يكسوهما غبار القصف وتغطي الدماء وجهيهما... صحافي إنساني ينقذ طفلين في مشهدٍ مؤثر! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:04

أشعلت غضباً واسعاً بعد تضامنها مع غزة... هذا ما حصل مع الناشطة البيئية غريتا تونبرغ! (صور)

LBCI
منوعات
05:58

شابة مدمنة على "غاز الضحك" في البالونات... وما حلّ بها كان "مأساة"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-10-20

المتحدث باسم كتائب القسام: أفرجنا عن محتجزتين أميركيتين "أُم وابنتها" لنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته هي ادعاءات كاذبة

LBCI
أخبار دولية
11:01

الحكم بالسجن غيابيًا على رغد صدام حسين بهذه التهمة

LBCI
أخبار دولية
15:31

اتصال هاتفي بين بايدن والبابا... والشرق الاوسط محوره

LBCI
أخبار لبنان
15:08

بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:08

بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

رونالدو يقود النصر لفوز جديد وبايرن يحقق فوزه الثالث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

فعاليات معرض لبنان الدولي للكتاب... ما هي العائدات الإقتصادية لهذا القطاع في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

هل مستشفيات لبنان جاهزة في حال حصول عدوان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

حزبُ الله والجيش الإسرائيلي يعتمدان تكتيكات عسكرية من متطلّبات المعركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

انطلاق الاسبوع الثالث من حرب غزة... كيف تبدو المشاهد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

عدد الأطفال الضحايا في حرب غزة يقارب نصف من سقطوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

النقب.. ليست مجرد صحراء بالنسبة لاسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إسرائيل ترفضُ تسلّمَ إثنين من الأسرى... فما هي دوافعُها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:57

استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
11:55

معلومات للـLBCI: تم سحب جثامين 6 شهداء من خراج بلدة راميا تعود لعناصر من حزب الله من قبل فريق من الصليب الأحمر والجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل

LBCI
خبر عاجل
08:23

نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره

LBCI
خبر عاجل
12:14

قصف مدفعي إسرائيلي كثيف في هذه الأثناء على مرتفعات حلتا وكفرشوبا

LBCI
خبر عاجل
06:56

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني والصليب الأحمر بالتعاون مع اليونيفيل أجلوا شهيدًا وأربعة جرحى من مزرعة السلامية في خراج حاصبيا

LBCI
منوعات
16:35

علاقة محرّمة أدّت إلى الانتحار... هذا ما حصل بين رجل ووالدة زوج ابنته!

LBCI
خبر عاجل
15:16

انفجار صاروخي باتريوت في أجواء كفرشوبا

LBCI
أخبار لبنان
07:17

طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات ليوم الأربعاء 25 تشرين الأول

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More