الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على جثامين أقاربهم

منوعات
2023-10-23 | 04:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على جثامين أقاربهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على جثامين أقاربهم

سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على جثامين أقاربهم

يتهافت عشرات الفلسطينيين إلى مستشفى دير البلح في محاولة للتعرف على جثث أقارب لهم قتلوا في قصف إسرائيلي فيما كثفت إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة حيث قتل 4651 شخصا بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس منذ بدء الحرب.

تنفجر سيدة في البكاء بعدما كشفت البطانية على الطاولة جثة ابنتها وعدد آخر من أطفال عائلة نتيل، فيما .

تنهار الأم فيما يحاول أحد أقاربها أن يسندها، قبل أن تجلس بجانب جثة ابنتها وتصرخ "يا حبيبتي يا سمر، حسبي الله ونعم الوكيل".

على مسافة قريبة وضعت جثث ثلاثة أطفال من هذه العائلة على الأرض أمام ثلاجة الموتى وكتبت أسماؤهم على أرجلهم وهم ليان وهاني وجوان.

وتفيد حركة حماس التي تدير القطاع منذ العام 2007، أن دير البلح تعرضت لأعنف عمليات القصف ما أسفر عن تدمير الكثير من المباني بالكامل.

والأحد، ارتفعت الحصيلة في قطاع غزة إلى 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا فيما أصيب 14245 شخصا بجروح مختلفة وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول هجوما على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها عند حدوده استعدادا لعملية برية.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، حسب السلطات الإسرائيلية.

في المشرحة أيضا، جثة محمد جودة الذي كان يحتضن ابنته مسك البالغة ثلاث سنوات، وكان وجهاهما مكشوفين.

يقول قريبه نائل وافي "استشهدت كل أسرة عمتي من عائلة جودة، قصفوا عمارتين على رأس ساكنيها وكأنهم ليسوا بشرا". ويضيف "كان البيت ممتلئا بالنازحين من غزة" الذين فروا من الشمال.

ويؤكد "أخرجنا 20 شهيدا فقط حتى الآن، يوجد أكثر من خمسين شخصا تحت الأنقاض".

ويضيف بينما كان يفتح هاتفه المحمول لعرض صورهم "ابن عمتي ليس له علاقة بالمقاومة، يستهدفون النساء والأطفال والمدنيين، هذه إبادة جماعية".

وفي جنوب قطاع غزة وتحديدا في مدينة خان يونس، قتل 13 شخصا مساء السبت بحسب حصيلة لحماس، في مقهى "ريو" الواقع في الطابق الأرضي من مبنى يضم طوابق عدة والذي تحول خلال الحرب إلى مأوى للنازحين.

وعن استهداف المقهى، يقول راجي شراب (50 عاما) الذي يسكن قبالة المقهى "سمعت صوت انفجار ضخم، نظرت من الشباك فرأيت غبارا ونارا وحجارة تتطاير".

ويضيف "ضربوا مجددا بعد دقيقة وحصل انفجار ثان، وتعرض منزلنا لأضرار".

وبحسب شراب "وصل الإسعاف بعد حوالى نصف ساعة وبدأوا بنقل الجثث، شاهدت جثتين متفحمتين".

وفي المستشفى ذاته، وصل رجل يحمل جثة طفل متفحمة فيما اجتمعت أمام الثلاجة مجموعة من الرجال في محاولة للتعرف على أشلاء جمعت في بطانية.

يتعرف أحدهم على يد ويقول وهو يبكي "هذه يد بيان، ضعوا الأشلاء في كيس وارفعوها".

ومن بين المتواجدين أيضا، طفل أصر أن يرى وجه والده القتيل، فامسكه أحد أقاربه وكشف له عن الجثة قبل أن ينهار ويبدأ بالارتجاف.

ويتوالى وصول مركبات الإسعاف والسيارات الخاصة حاملة الجثث أو الجرحى.

و على الجانب الآخر من الحدود، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري السبت "سنزيد الضربات بدءا من اليوم" على قطاع غزة.

وبحسب هغاري فإن الهدف من ذلك "تقليل المخاطر على قواتنا في المراحل المقبلة" من العملية.

وكانت إسرائيل تعهدت سحق حماس والقضاء عليها.
 
 
 

آخر الأخبار

منوعات

يهرعون

مستشفى

البلح

للتعرف

جثامين

أقاربهم

LBCI التالي
إيرانية فقدت الوعي في مترو باتت في حالة "موت دماغي"... فهل تعرّضت للاعتداء من شرطة الأخلاق؟ (فيديو)
قرية ديزني السرية موجودة في الحقيقة...ولهذا السبب لا يرغب سكانها في الكشف عن مكانهم! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-10-14

العربية نقلا عن إعلام فلسطيني: قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى في دير البلح وسط غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:22

الصليب الأحمر: نقل جثمان شهيد و4 جرحى تم إستهدافهم بالقصف الإسرائيلي من خراج بلدة كفرحمام إلى مستشفى مرجعيون الحكومي

LBCI
منوعات
04:33

قرية ديزني السرية موجودة في الحقيقة...ولهذا السبب لا يرغب سكانها في الكشف عن مكانهم! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
16:21

مدير المستشفى الإندونيسي في غزة للجزيرة: نجري عمليات جراحية بدون تخدير لنقص الإمكانات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:01

التقطت عدوى خطيرة في عينها جعلتها تفقد بصرها...ما حصل معها غير متوقّع!

LBCI
منوعات
07:00

يكسوهما غبار القصف وتغطي الدماء وجهيهما... صحافي إنساني ينقذ طفلين في مشهدٍ مؤثر! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:04

أشعلت غضباً واسعاً بعد تضامنها مع غزة... هذا ما حصل مع الناشطة البيئية غريتا تونبرغ! (صور)

LBCI
منوعات
05:58

شابة مدمنة على "غاز الضحك" في البالونات... وما حلّ بها كان "مأساة"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-10-20

المتحدث باسم كتائب القسام: أفرجنا عن محتجزتين أميركيتين "أُم وابنتها" لنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته هي ادعاءات كاذبة

LBCI
أخبار دولية
11:01

الحكم بالسجن غيابيًا على رغد صدام حسين بهذه التهمة

LBCI
أخبار دولية
15:31

اتصال هاتفي بين بايدن والبابا... والشرق الاوسط محوره

LBCI
أخبار لبنان
15:08

بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:08

بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

رونالدو يقود النصر لفوز جديد وبايرن يحقق فوزه الثالث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

فعاليات معرض لبنان الدولي للكتاب... ما هي العائدات الإقتصادية لهذا القطاع في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

هل مستشفيات لبنان جاهزة في حال حصول عدوان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

حزبُ الله والجيش الإسرائيلي يعتمدان تكتيكات عسكرية من متطلّبات المعركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

انطلاق الاسبوع الثالث من حرب غزة... كيف تبدو المشاهد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

عدد الأطفال الضحايا في حرب غزة يقارب نصف من سقطوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

النقب.. ليست مجرد صحراء بالنسبة لاسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إسرائيل ترفضُ تسلّمَ إثنين من الأسرى... فما هي دوافعُها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:57

استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
11:55

معلومات للـLBCI: تم سحب جثامين 6 شهداء من خراج بلدة راميا تعود لعناصر من حزب الله من قبل فريق من الصليب الأحمر والجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل

LBCI
خبر عاجل
08:23

نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره

LBCI
خبر عاجل
12:14

قصف مدفعي إسرائيلي كثيف في هذه الأثناء على مرتفعات حلتا وكفرشوبا

LBCI
خبر عاجل
06:56

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني والصليب الأحمر بالتعاون مع اليونيفيل أجلوا شهيدًا وأربعة جرحى من مزرعة السلامية في خراج حاصبيا

LBCI
منوعات
16:35

علاقة محرّمة أدّت إلى الانتحار... هذا ما حصل بين رجل ووالدة زوج ابنته!

LBCI
خبر عاجل
15:16

انفجار صاروخي باتريوت في أجواء كفرشوبا

LBCI
أخبار لبنان
07:17

طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات ليوم الأربعاء 25 تشرين الأول

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More