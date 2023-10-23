إيرانية فقدت الوعي في مترو باتت في حالة "موت دماغي"... فهل تعرّضت للاعتداء من شرطة الأخلاق؟ (فيديو)

أفادت وكالة "برنا" المرتبطة بوزارة الشباب والرياضة الإيرانية الأحد، بأن الفتاة آرميتا كَراوند التي دخلت في غيبوبة مطلع الشهر الحالي بعدما فقدت الوعي داخل قطار أنفاق في طهران، باتت في حال "موت دماغي".

وأوردت الوكالة ، أن "الحالة الصحية لآرميتا كَراوند غير مشجعة، وعلى رغم جهود الأطباء، يبدو أنها باتت في حالة موت دماغي".

وكانت الفتاة البالغة من العمر 16 عاما، أدخلت مستشفى فجر في طهران منذ الأول من تشرين الأول بعدما فقدت الوعي داخل إحدى عربات قطار الأنفاق في محطة بالعاصمة الإيرانية.

وتضاربت الروايات بشأن الأسباب.

وقالت منظمات حقوقية خارج إيران إن الفتاة انهارت بعد تعرضها "لاعتداء" من قبل عناصر في شرطة الأخلاق المولجين مراقبة احترام النساء للقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

لكن السلطات نفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر رسميين، مؤكدة أنها "فقدت الوعي" بسبب هبوط ضغط الدم.