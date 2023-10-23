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صورة غير تقليدية... ثنائي تايواني يقيمان "حفلة زفاف بيئية" أمام مكب للنفايات (فيديو)
منوعات
2023-10-23 | 05:18
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صورة غير تقليدية... ثنائي تايواني يقيمان "حفلة زفاف بيئية" أمام مكب للنفايات (فيديو)
التقط ثنائي تايواني صورة غير تقليدية لزفافهما، تظهر العريس مرتدياً بزّته الرسمية والعروس فستانها الأبيض وهما يتبادلان قبلة أمام مكب للنفايات، في خطوة تعبّر عن قلق العروس من تلوّث البيئة وأملها في جعل مدعوّيها يحجمون عن إنتاج نفايات غير ضرورية.
وفي "حفلة زفافهما البيئية" المقرر إقامتها في كانون الثاني المقبل، طلبت الناشطة في منظمة "غرينبيس" إيريس هسوه وخطيبها من ضيوفهما أن يحضروا معهم حاوياتهم الخاصة لإزالة بقايا الطعام.
وقرّر الثنائي التعبير عن رأيهما من خلال صور لا قولاً لاعتبارهما أنّ ذلك يشكل وسيلة للتواصل أكثر فعالية. فاجتازت إيريس وخطيبها المقيمان في تايبيه مسافة استغرقت ثلاث ساعات لالتقاط صورة في بلدة بولي، حيث تستمر كميات النفايات المنقولة إلى المكب المحلي في التراكم على مر السنين.
وقالت الشابة، البالغة 33 عاماً، لوكالة فرانس برس "إذا لم يرغب أحد الضيوف في إحضار حاوية، سأريه الصورة وأطلب منه إعادة النظر في قراره"، مشيرةً إلى أنّ الصور استرعت اهتمام وسائل الإعلام المحلية.
وكان مكب النفايات في بولي عبارة أساساً عن موقف لشاحنات نقل النفايات، وكان من المفترض أن يُستخدم "موقتاً" كموقع لجمع النفايات، لكنه يُعتمد لهذه الغاية منذ ثلاث سنوات.
وقبل عامين، كان المكب مرتفعاً جداً (كعلوّ مبنى مؤلّف من خمس أو ست طبقات) وكانت الرائحة المنبعثة منه أسوأ من الراهنة.
ومنذ أن انتشرت صورهما على نطاق واسع، تقول هسوه إن أصدقاءها والمقرّبين منها وعدوها بأن يعيدوا التفكير في كمية النفايات التي ينتجونها في يومياتهم.
أما بالنسبة إلى يوم الزفاف، فتقول العروس باسمةً "آمل أن أرى الجميع يحملون حاوياتهم".
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حفلة زفاف بيئية.
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