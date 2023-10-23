يكسوهما غبار القصف وتغطي الدماء وجهيهما... صحافي إنساني ينقذ طفلين في مشهدٍ مؤثر! (فيديو)

نشر الصحافي الفلسطيني معتز عزيزة مقطع فيديو عبر صفحته على انستغرام وهو يهرع لإنقاذ حياة الأطفال الذين استهدفتهم الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، فظهر مع طفلين يكسوهما غبار القصف وتغطي وجهيهما قطرات الدماء.

وعكست منشورات معتز، المتطوع في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين، المآسي الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة.