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"كان دائما يبتسم عندما تصل الشرطة".. هرب من دفع فواتير المطاعم بأسلوب مسرحيّ: لن تصدقوا ما كان يقوم به!

منوعات
2023-10-23 | 08:06
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"كان دائما يبتسم عندما تصل الشرطة".. هرب من دفع فواتير المطاعم بأسلوب مسرحيّ: لن تصدقوا ما كان يقوم به!

"كان دائما يبتسم عندما تصل الشرطة".. هرب من دفع فواتير المطاعم بأسلوب مسرحيّ: لن تصدقوا ما كان يقوم به!

تم القبض على رجل محتال يعيش في إسبانيا بتهمة التظاهر بالنوبات القلبية في 20 مناسبة مختلفة للتهرب من دفع ثمن وجباته في المطاعم، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

الرجل البالغ من العمر 50 عامًا، وهو مواطن ليتواني يُعرف باسم Aidas J، يعيش في مدينة أليكانتي الساحلية بجنوب شرق البلاد، وقد تصرف مثل "سائح روسي نموذجي" عندما طلب وجبات عدة من القائمة قبل أن يرفض دفع الفاتورة.

وتم القبض على إيداس لأول مرة بسبب عمليات الاحتيال التي قام بها في تشرين الثاني 2022، وكانت آخر مواجهة له مع القانون في 19 أيلول.

وفي هدفه الأخير، قام "المحتال الوقح" بزيارة El Buen Comer في منطقة أليكانتي التاريخية بإسبانيا لتناول العشاء وطلب طبق الباييلا من المأكولات البحرية وكأسين من الويسكي، بتكلفة 36.80 دولارًا تقريبًا.

وعندما أنهى وجبته ومشروباته، حاول الرجل المغادرة لكن موظفي المطعم أوقفوه وأخبروه أن عليه أن يدفع.

في البداية، قال إيداس، الذي حصل على لقب "إل غاستروجيتا"، إنه بحاجة إلى العودة إلى الفندق الذي يقيم فيه للحصول على المال.

ثم ادعى أنه شعر "بتوعك" وألقى بنفسه على الأرض.

وقال مويسيس دومينيك، صاحب المطعم: "لقد كان الأمر مسرحياً للغاية، لقد تظاهر بالإغماء وسقط على الأرض".

ولم يشتر موظفو المطعم تصرفات الرجل الغريبة واتصلوا برجال الشرطة الذين تعرفوا على المحتال من اعتقالاته السابقة وأخذوه إلى الحجز مرة أخرى.

وأكد إيداس هويته للشرطة عندما وصلوا إلى المطعم وطلبوا سيارة إسعاف، لكن الضباط تأكدوا من أنه بخير واقتادوه إلى مركز الشرطة.

وقال أحد الضباط لوكالة الأنباء الإسبانية إن إيداس، الذي يرتدي عادة ملابس فاخرة ويتحدث بلغات عدة، كان يطلب عادة سلطة روسية "يبدو أنه يحبها كثيرا".

ويزعم أحد الضباط الذين اعتقلوا إيداس مرات عدة أن الرجل يبتسم عندما تصل الشرطة و"يرى نفسه بلا عقاب"، لأنه لا يهتم بقضاء يومين في السجن قبل محاكمته القصيرة أمام القاضي، وفقًا لما ذكره القاضي. 

وأرسل دومينيك صورة الرجل إلى المطاعم القريبة الأخرى محذرًا إياهم من خدمة المحتال.

وقدمت العديد من المطاعم المحلية شكوى جنائية مشتركة ضد إيداس، مطالبة بسجنه لمدة تصل إلى عامين.

وذكرت صحيفة ذا صن أن إيداس سُجن لمدة 42 يومًا بسبب غرامتين غير مدفوعتين، ولأن فواتير المطعم لم تكن كثيرة، فقد ارتكب الرجل "جرائم بسيطة" فقط.

وقال محامي شركة نافارا سانشو: "لقد استغل النظام القانوني، ومع عدم دفع مثل هذه الغرامات الصغيرة، فمن الصعب الحصول على عقوبة أطول في السجن".
 

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