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قضية حضانة ابنته لحفيده حولته الى مجرم: "لم أكن أبدا شخصا عنيفا... ماذا حدث لي لا أعرف!"

منوعات
2023-10-23 | 08:25
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قضية حضانة ابنته لحفيده حولته الى مجرم: &quot;لم أكن أبدا شخصا عنيفا... ماذا حدث لي لا أعرف!&quot;
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قضية حضانة ابنته لحفيده حولته الى مجرم: "لم أكن أبدا شخصا عنيفا... ماذا حدث لي لا أعرف!"

قضية حضانة ابنته لحفيده حولته الى مجرم: "لم أكن أبدا شخصا عنيفا... ماذا حدث لي لا أعرف!"

حُكم على رجل بالسجن مدى الحياة بعد أن أطلق النار على زوج ابنته السابق ووالده بسبب حضانة حفيده.

وحكم على ستيفن ألدرتون، 67 عامًا، في محكمة كامبريدج كراون بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 25 عامًا لقتل الأب والابن غاري دنمور، 57 عامًا، وجوشوا دنمور، 32 عامًا، وفق ما نقل موقع سكاي نيوز.

وأطلق عليهما النار في قريتين تفصل بينهما ستة أميال في كامبريدجشير في آذار من هذا العام باستخدام بندقية بيريتا.

ووصف القاضي مارك بيشوب جرائم القتل بأنها "إعدام".

وأضاف: "لقد اتخذتم القرار بأخذ القانون بأيديكم وإنهاء حياة رجلين بريئين".

وألدرتون، الذي ليس له عنوان ثابت، اعتقل من قبل ضباط مسلحين على الطريق السريع بعد ساعات من إطلاق النار.

وقال للشرطة في ذلك الوقت إنه "في بعض الأحيان يتعين عليك القيام بما يتعين عليك فعله حتى لو كان خطأ في نظر القانون"، وفقًا للمدعي العام باتر غير.

واستمعت المحكمة إلى كيفية انفصال جوشوا دنمور وابنة ألدرتون، سامانثا ستيفن، بعد وقت قصير من ولادة ابنهما.

وفي عام 2020، تزوجت مرة أخرى من مواطن أميركي خدم في القوات الجوية الأميركية.

وعندما تم نقله إلى الولايات المتحدة، طلب الزوجان من محاكم الأسرة الإذن بإحضار الطفل معهم.ا

ومع ذلك، عارض جوشوا الطلب، وفي 27 آذار - قبل يومين من إطلاق النار - أصدرت المحكمة حكمًا مؤقتًا بعدم إمكانية إخراج الطفل من البلاد، على حد قول السيد غير.

وقبل صدور الحكم، كتب ألدرتون في رسائل نصية أنه "سيتجاوز أي قرار للمحكمة" وأن هناك "خطة بديلة دائمًا".

وتابع: "لا أعرف ماذا حدث لي"

أطلق ألدرتون، وهو مساح كميات معتمد سابق، النار على الرجلين ببندقيته بيريتا في 29 آذار من هذا العام.

وقُتل جوشوا في منزله في بلونتيشام، وغاري في منزله على بعد ستة أميال في ساتون، كامبريدجشير.

واستمعت المحكمة إلى كيف أن ألدرتون، وهو أرمل كان يعيش في منزل متنقل في ذلك الوقت، كتب في وقت لاحق رسالة قال فيها إن "لست الشخص الذي دفعتني معركة المحكمة إلى أن أصبح عليه... لم أكن أبدا شخصا عنيفا، وليس لدي سجل إجرامي... لقد كنت مواطنًا محترمًا وملتزمًا بالقانون طوال حياتي... ماذا حدث لي في 29 آذار، لا أعرف".

واعترف ألدرتون بأنه مذنب في جريمتي القتل في جلسة استماع سابقة.

وخلال الحكم، قال القاضي بيشوب إن ألدرتون نفذ عمليات القتل بسبب "معتقداته المشوهة" بشأن إجراءات محكمة الأسرة "بعد جلسة استماع مؤقتة وليست نهائية في 27 آذار".

وأثناء نقل ألدرتون إلى الزنازين، أقسم أحد أفراد عائلة القتيلين وصرخ "تعفن في السجن"، وأعقب ذلك تصفيق قصير.

ولم تدل عائلة غاري وجوشوا دنمور بأي تعليق بعد الحكم على ألدرتون يوم الاثنين.

وسبق أن أشادوا بالأب والابن "المخلصين" في بيان أصدرته الشرطة.

وقالوا: "كان جوش أبًا مخلصًا... لقد كان ابنًا وأخًا رائعًا وترك وراءه مجموعة كبيرة تحبه من العائلة والأصدقاء. سنفتقده بشدة والدمار الذي سببه هذا لن يندمل أبدًا... كان غاري الابن والأخ والأب والجد الأكثر إخلاصًا، والذي قدم كل شيء لمن أحبهم."

وأضافوا: "لقد كان شخصًا لطيفًا وكريمًا، وكان دائمًا يضع الآخرين قبل نفسه، وسوف تفتقده عائلته وكل من عرفوه وأحبوه بشدة".
 

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