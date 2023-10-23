قضية حضانة ابنته لحفيده حولته الى مجرم: "لم أكن أبدا شخصا عنيفا... ماذا حدث لي لا أعرف!"

تلاميذ في حالة رعب بسبب ما حصل في مدرستهم في هذا البلد...وهذه تفاصيل الحادثة!

تلاميذ في حالة رعب بسبب ما حصل في مدرستهم في هذا البلد...وهذه تفاصيل الحادثة!

"كان دائما يبتسم عندما تصل الشرطة".. هرب من دفع فواتير المطاعم بأسلوب مسرحيّ: لن تصدقوا ما كان يقوم به!