الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تلاميذ في حالة رعب بسبب ما حصل في مدرستهم في هذا البلد...وهذه تفاصيل الحادثة!
منوعات
2023-10-23 | 08:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تلاميذ في حالة رعب بسبب ما حصل في مدرستهم في هذا البلد...وهذه تفاصيل الحادثة!
تلاميذ في حالة رعب بسبب ما حصل في مدرستهم في هذا البلد...وهذه تفاصيل الحادثة!
تسببت مجموعة من المهاجمين الملثمين في إحداث حالة من الفوضى في إحدى المدارس، من خلال اقتحام المبنى وشن هجوم مرعب.
وبحسب موقع
"ميرور"
، أكدت مدرسة أوبورن ريفرسايد الثانوية في ولاية واشنطن، أن "البلطجية" اقتحموا المبنى ولكموا أحد التلاميذ ودفعوا أربعة آخرين.
ووصف الآباء كيف كان أولادهم يركضون عبر الممرات بعد أن دخل خمسة متسللين إلى الفصل الدراسي في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.
وقالت الشرطة إن موظفي المدرسة اضطروا إلى متابعتهم بعيدًا عن الموقع. وقال متحدث باسم الإدارة: "طاردهم المسؤولون وأخرجوهم من المبنى بسرعة كبيرة".
وقالت منطقة مدرسة أوبورن إن 532 طالبًا تغيبوا يوم الثلاثاء بعد أن أصيب أولياء الأمور بالصدمة بسبب الكمين.
وأكد متحدث باسم إدارة الشرطة أنه تم نشر ضباط إضافيين في أرض المدرسة وفي مباريات كرة القدم.
ولا يزال التحقيق مستمر بالنسبة للهجوم الذي حصل في المدرسة وأرعب التلاميذ.
آخر الأخبار
منوعات
مدرسة
رعب
تلاميذ
التالي
المياه غمرت أكثر من 1250 عقاراً... أضرار كبيرة تسببت بها عاصفة "بابيت" المرعبة والفيضانات تصل إلى المنازل! (صور)
قضية حضانة ابنته لحفيده حولته الى مجرم: "لم أكن أبدا شخصا عنيفا... ماذا حدث لي لا أعرف!"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
09:08
المياه غمرت أكثر من 1250 عقاراً... أضرار كبيرة تسببت بها عاصفة "بابيت" المرعبة والفيضانات تصل إلى المنازل! (صور)
منوعات
09:08
المياه غمرت أكثر من 1250 عقاراً... أضرار كبيرة تسببت بها عاصفة "بابيت" المرعبة والفيضانات تصل إلى المنازل! (صور)
0
منوعات
02:00
"مزقت السترة من ظهره"... القبض على معلّمة عنّفت أحد التلاميذ الصغار بطريقة مروعة!
منوعات
02:00
"مزقت السترة من ظهره"... القبض على معلّمة عنّفت أحد التلاميذ الصغار بطريقة مروعة!
0
منوعات
15:00
رجل سبعيني يعيش في عزلة منذ 55 عامًا... والسبب "الرعب الشديد" من النساء! (صور)
منوعات
15:00
رجل سبعيني يعيش في عزلة منذ 55 عامًا... والسبب "الرعب الشديد" من النساء! (صور)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-10-22
في هذا البلد... مدرسة مرموقة تعيّن روبوتاً مديراً لها!
علوم وتكنولوجيا
2023-10-22
في هذا البلد... مدرسة مرموقة تعيّن روبوتاً مديراً لها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:05
وصفت ما يحصل بفلسطين بـ"الإبادة" ثم اعتذرت... إحدى أكبر عملاء هوليوود الليبية الأصل تتنحى عن أدوارها القيادية: أنا آسفة!
منوعات
10:05
وصفت ما يحصل بفلسطين بـ"الإبادة" ثم اعتذرت... إحدى أكبر عملاء هوليوود الليبية الأصل تتنحى عن أدوارها القيادية: أنا آسفة!
0
منوعات
09:30
إبن الـ6 سنوات يتعرض لهجوم كلب مفترس في هذا البلد... وهذه التفاصيل!
منوعات
09:30
إبن الـ6 سنوات يتعرض لهجوم كلب مفترس في هذا البلد... وهذه التفاصيل!
0
منوعات
09:26
تم بتر ساقها بسبب هذا المرض...وابنتها الصغيرة كانت داعمتها الأولى!
منوعات
09:26
تم بتر ساقها بسبب هذا المرض...وابنتها الصغيرة كانت داعمتها الأولى!
0
منوعات
09:19
على غرار "الشنغن"... دخول التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ في هذا التاريخ! (فيديو)
منوعات
09:19
على غرار "الشنغن"... دخول التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ في هذا التاريخ! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-07-15
نجم "باب الحارة" يحيى بيازي تقدّم بطلب الموت الرحيم!
فنّ
2023-07-15
نجم "باب الحارة" يحيى بيازي تقدّم بطلب الموت الرحيم!
0
موضة وجمال
2023-10-18
بلقطات جريئة... جينيفير لوبيز تسوّق لمجموعة ملابس داخلية مثيرة من تصميمها! (صور)
موضة وجمال
2023-10-18
بلقطات جريئة... جينيفير لوبيز تسوّق لمجموعة ملابس داخلية مثيرة من تصميمها! (صور)
0
خبر عاجل
15:16
انفجار صاروخي باتريوت في أجواء كفرشوبا
خبر عاجل
15:16
انفجار صاروخي باتريوت في أجواء كفرشوبا
0
خبر عاجل
2023-10-22
نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره
خبر عاجل
2023-10-22
نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
الهدوء الامني يسيطر على الجبهة الجنوبية حتى اللحظة
تقارير نشرة الاخبار
08:00
الهدوء الامني يسيطر على الجبهة الجنوبية حتى اللحظة
0
امن وقضاء
07:52
اعتصام لمؤسسات وجمعيات اهلية فلسطينية رفضا لمواقف وكالة الأونروا
امن وقضاء
07:52
اعتصام لمؤسسات وجمعيات اهلية فلسطينية رفضا لمواقف وكالة الأونروا
0
آخر الأخبار
06:50
حجار جال في صور وتفقد مراكز إيواء النازحين: نحاول قدر المستطاع الإستجابة للحالة الطارئة
آخر الأخبار
06:50
حجار جال في صور وتفقد مراكز إيواء النازحين: نحاول قدر المستطاع الإستجابة للحالة الطارئة
0
أخبار لبنان
15:08
بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
15:08
بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رونالدو يقود النصر لفوز جديد وبايرن يحقق فوزه الثالث
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رونالدو يقود النصر لفوز جديد وبايرن يحقق فوزه الثالث
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فعاليات معرض لبنان الدولي للكتاب... ما هي العائدات الإقتصادية لهذا القطاع في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فعاليات معرض لبنان الدولي للكتاب... ما هي العائدات الإقتصادية لهذا القطاع في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هل مستشفيات لبنان جاهزة في حال حصول عدوان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هل مستشفيات لبنان جاهزة في حال حصول عدوان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
حزبُ الله والجيش الإسرائيلي يعتمدان تكتيكات عسكرية من متطلّبات المعركة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
حزبُ الله والجيش الإسرائيلي يعتمدان تكتيكات عسكرية من متطلّبات المعركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق الاسبوع الثالث من حرب غزة... كيف تبدو المشاهد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق الاسبوع الثالث من حرب غزة... كيف تبدو المشاهد؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:57
استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
16:57
استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي
2
خبر عاجل
11:55
معلومات للـLBCI: تم سحب جثامين 6 شهداء من خراج بلدة راميا تعود لعناصر من حزب الله من قبل فريق من الصليب الأحمر والجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل
خبر عاجل
11:55
معلومات للـLBCI: تم سحب جثامين 6 شهداء من خراج بلدة راميا تعود لعناصر من حزب الله من قبل فريق من الصليب الأحمر والجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل
3
خبر عاجل
06:56
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني والصليب الأحمر بالتعاون مع اليونيفيل أجلوا شهيدًا وأربعة جرحى من مزرعة السلامية في خراج حاصبيا
خبر عاجل
06:56
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني والصليب الأحمر بالتعاون مع اليونيفيل أجلوا شهيدًا وأربعة جرحى من مزرعة السلامية في خراج حاصبيا
4
خبر عاجل
12:14
قصف مدفعي إسرائيلي كثيف في هذه الأثناء على مرتفعات حلتا وكفرشوبا
خبر عاجل
12:14
قصف مدفعي إسرائيلي كثيف في هذه الأثناء على مرتفعات حلتا وكفرشوبا
5
منوعات
16:35
علاقة محرّمة أدّت إلى الانتحار... هذا ما حصل بين رجل ووالدة زوج ابنته!
منوعات
16:35
علاقة محرّمة أدّت إلى الانتحار... هذا ما حصل بين رجل ووالدة زوج ابنته!
6
أخبار لبنان
07:17
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات ليوم الأربعاء 25 تشرين الأول
أخبار لبنان
07:17
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات ليوم الأربعاء 25 تشرين الأول
7
خبر عاجل
10:10
معلومات للـLBCI: ١٢ قذيفة أطلقها الجيش الاسرائيلي في اتجاه مركز الجدار للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش وقد أصيب المركز بقذيفة من دون اصابات وسقطت ١١ قذيفة في محيطه
خبر عاجل
10:10
معلومات للـLBCI: ١٢ قذيفة أطلقها الجيش الاسرائيلي في اتجاه مركز الجدار للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش وقد أصيب المركز بقذيفة من دون اصابات وسقطت ١١ قذيفة في محيطه
8
خبر عاجل
15:16
انفجار صاروخي باتريوت في أجواء كفرشوبا
خبر عاجل
15:16
انفجار صاروخي باتريوت في أجواء كفرشوبا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More