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تلاميذ في حالة رعب بسبب ما حصل في مدرستهم في هذا البلد...وهذه تفاصيل الحادثة!

منوعات
2023-10-23 | 08:39
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تلاميذ في حالة رعب بسبب ما حصل في مدرستهم في هذا البلد...وهذه تفاصيل الحادثة!
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تلاميذ في حالة رعب بسبب ما حصل في مدرستهم في هذا البلد...وهذه تفاصيل الحادثة!

تلاميذ في حالة رعب بسبب ما حصل في مدرستهم في هذا البلد...وهذه تفاصيل الحادثة!

تسببت مجموعة من المهاجمين الملثمين في إحداث حالة من الفوضى في إحدى المدارس، من خلال اقتحام المبنى وشن هجوم مرعب.

وبحسب موقع "ميرور"، أكدت مدرسة أوبورن ريفرسايد الثانوية في ولاية واشنطن، أن "البلطجية" اقتحموا المبنى ولكموا أحد التلاميذ ودفعوا أربعة آخرين. 

ووصف الآباء كيف كان أولادهم يركضون عبر الممرات بعد أن دخل خمسة متسللين إلى الفصل الدراسي في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.

وقالت الشرطة إن موظفي المدرسة اضطروا إلى متابعتهم بعيدًا عن الموقع. وقال متحدث باسم الإدارة: "طاردهم المسؤولون وأخرجوهم من المبنى بسرعة كبيرة".

وقالت منطقة مدرسة أوبورن إن 532 طالبًا تغيبوا يوم الثلاثاء بعد أن أصيب أولياء الأمور بالصدمة بسبب الكمين.

وأكد متحدث باسم إدارة الشرطة أنه تم نشر ضباط إضافيين في أرض المدرسة وفي مباريات كرة القدم. 

ولا يزال التحقيق مستمر بالنسبة للهجوم الذي حصل في المدرسة وأرعب التلاميذ.

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