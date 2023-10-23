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المياه غمرت أكثر من 1250 عقاراً... أضرار كبيرة تسببت بها عاصفة "بابيت" المرعبة والفيضانات تصل إلى المنازل! (صور)
منوعات
2023-10-23 | 09:08
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المياه غمرت أكثر من 1250 عقاراً... أضرار كبيرة تسببت بها عاصفة "بابيت" المرعبة والفيضانات تصل إلى المنازل! (صور)
المياه غمرت أكثر من 1250 عقاراً... أضرار كبيرة تسببت بها عاصفة "بابيت" المرعبة والفيضانات تصل إلى المنازل! (صور)
تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً مروّعة تظهر مياه الفيضانات، التي يبلغ عمقها أكثر من متر، وهي تغلق الأبواب والطرقات في بريطانيا.
وتأتي الصورة التي تم التقاطها في ويفرلي، بعد أيام عدة من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات في كل أنحاء البلاد.
وقالت وكالة البيئة إن نحو 1250 عقاراً في بريطانيا غمرتها المياه وتمت حماية ما يقدر بنحو 30 ألف عقار، مضيفةً أنه من المتوقع "صدور المزيد من التحذيرات من الفيضانات في بعض المناطق الأكثر تضرراً خلال الأسبوع المقبل، على الرغم من رفع التحذيرات من الفيضانات الشديدة، مما يعني رفع خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة".
وتسببت العاصفة "بابيت" بأضرار كبيرة بما في ذلك تسكير المداخل وتراكم المياه داخل المنازل، وفقاً
لموقع "ميرور"
.
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