على غرار "الشنغن"... دخول التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ في هذا التاريخ! (فيديو)

أعلن وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري، عن اعتماد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.

ووفق أنباء الإمارات " وام "، فقد كشف وزير الاقتصاد الإماراتي أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون اعتمدوا نظام التأشيرة وستجري مناقشة إجراءات تطبيقها خلال اجتماع وزراء داخلية المجلس لاعتمادها ثم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.

وأكّد الوزير أن دول الخليج تستفيد من النهضة السياحية للسعودية، قائلاً: "اننا على موعد قريب مع التأشيرة السياحية الخليجية (الفيزا السياحية) التي تتيح للسائح زيارة دول عدة في وقت واحد وبتأشيرة واحدة".

وبحسب اجتماع دول مجلس التعاون السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، من المرجح أن يتم إطلاق التأشيرة الموحدة خلال عامي 2024 و2025، وذلك باعتماد الأمر على جهوزية الأنظمة اللازمة لدول المجلس.

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة الّتي تُعدّ مهمة في تاريخ دول الخليج، والّتي تعمل عليه دولة الإمارات، ستسمح بتسهيل عملية السفر من قبل المقيمين في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي.