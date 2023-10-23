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تم بتر ساقها بسبب هذا المرض...وابنتها الصغيرة كانت داعمتها الأولى!

منوعات
2023-10-23 | 09:26
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تم بتر ساقها بسبب هذا المرض...وابنتها الصغيرة كانت داعمتها الأولى!
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تم بتر ساقها بسبب هذا المرض...وابنتها الصغيرة كانت داعمتها الأولى!

تم بتر ساقها بسبب هذا المرض...وابنتها الصغيرة كانت داعمتها الأولى!

اعتقدت أم لطفلة صغيرة أنها تعاني من مرض في المعدة، قبل أن ينتهي بها الأمر إلى فقدان ساقها، وقد تفقد أصابعها بسبب حالة تهدد حياتها.

اذ أصيبت ليزا جونز البالغة 44 عامًا، من المملكة المتحدة بصدمة "إنتانية"، وهي تعفّن الدم، ودخلت في غيبوبة، ولم يمنحها الأطباء سوى فرصة 5٪ فقط للبقاء على قيد الحياة. 

وقالت إن ابنتها كارلي آن، البالغة من العمر 10 سنوات، كانت بمثابة صخرتها: "اعتدت أن أكون الأم، وخلال كل هذا تحولت هي إلى أمي. إنها رائعة للغاية وقد ساعدتني في تجاوز كل المصاعب". 

وليزا، التي يقوم والدها جيمس بجمع الأموال لشراء معدات متخصصة لمساعدتها، عاشت حياة نشطة قبل أن تصاب بالمرض، حيث كانت تدير شركة تنظيف وتعتني بابنتها.

وأضافت ليزا: "اعتقدت أنها مشكلة في المعدة أولاً، ولكن مع مرور الأيام، شعرت بالمرض أكثر فأكثر، وبدأت أشعر بالجفاف."
 
وبعد أن أدى "الإنتان" إلى توقف أعضائها عن العمل، دخلت ليزا في غيبوبة بعد وقت قصير من وصولها إلى المستشفى، حيث وضعها المسعفون على أجهزة دعم الحياة وآلات غسيل الكلى. وبعد أن دخلت في غيبوبة ليوم واحد، أخبر الأطباء عائلتها أن لديها فرصة للنجاة بنسبة 5%.

ولكن بعد ثلاثة أيام في الغيبوبة، استعادت ليزا وعيها ووجدت نفسها "حديث المستشفى". وقالت: "لقد جاء إلي الكثير من الأطباء والممرضات والاستشاريين، ووصفوني بالمعجزة، قائلين إنه لم يكن من المفترض أن أكون على قيد الحياة".

وأثر الإنتان على إمداد ليزا بالدم إلى يديها وقدميها، مما أدى إلى تحولهما إلى اللون الأسود. 

وبعد أربعة أشهر من المعاناة، تتعافى ليزا في المنزل بعد بتر ساقها اليمنى، ولا يزال هناك خطر من احتمال فقدان ساقها اليسرى.

وعبّرت ليزا قائلة: "لقد كان الأمر صعبًا للغاية على صحتي العقلية، لكن ابنتي الصغيرة تمكنت من التغلب على هذه المشكلة. وفي الليل، كانت تتأكد من أنني أتناول أدويتي. وكانت تعدّ لي فناجين من القهوة. وعندما أخرج من المنزل مع والدي، كانت تراسلني للتأكد من أنني بخير."
 
 

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