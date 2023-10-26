العدوان على غزة يطال البشر والحجر... طفل يفجع بقصف منزله: "يا ريته حلم"! (فيديو)

العدوان على غزة يطال البشر والحجر... طفل يفجع بقصف منزله: "يا ريته حلم"! (فيديو)



"يا ريته حلم"، بهذه الكلمات الأليمة عبّر طفل فلسطيني مفجوع عن حزنه جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزله في غزة.



وانتشر الفيديو المؤثر، والذي يظهر عيّنة من حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبدا الطفل وهو يرتجف مفجوعاً بما حلّ بمنزله الذي أصبح حطاماً بسبب العدوان الإسرائيلي المركّز على القطاع منذ 19 يوماً.