"أيها اللبنانيون"... في اليوم العالمي للتراث السمعي البصري: إليكم مجموعة البرامج السياسية التي رافقت الـLBCI في بداياتها!

"أيها اللبنانيون"... في اليوم العالمي للتراث السمعي البصري: إليكم مجموعة البرامج السياسية التي رافقت الـLBCI في بداياتها!



لطالما قدمت قناة الـLBCI أهم وأبرز البرامج السياسية التي واكبات الأحداث والتطورات على الصعيدين الداخلي والخارجي.



وفي اليوم العالمي للتراث السمعي – البصري، نستذكر معكم أول البرامج السياسية التي بثتها المؤسسة اللبنانية للارسال على الشاشة وحققت نجاحا كبيراً.



• أيها اللبنانيون – مع الإعلامية مي كحالة: بُث عام 1988

• الصفحة الأولى – مع الإعلامية ماغي فرح: بُث عام 1991

• فخامة الرئيس – مع الإعلامي الشهيد جبران التويني: بُث عام 1995

• كلام الناس – مع الإعلامي مارسيل غانم: بُث عام 1995

• الحدث – مع الإعلامية شذى عمر: بُث عام 2005



