من "لبنان الدائم" وصولا الى "تاريخ من تاريخ"... للثقافة والتاريخ حصة كبيرة في أرشيف الـLBCI منذ بداياتها!

من "لبنان الدائم" وصولا الى "تاريخ من تاريخ"... للثقافة والتاريخ حصة كبيرة في أرشيف الـLBCI منذ بداياتها!

لطالما كان للثقافة والتاريخ مساحة خاصة على شاشة قناة المؤسسة اللبنانية للارسال.

وفي اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، نسترجع معا بذاكرتنا أبرز البرامج التاريخية والثقافية التي بثتها الـLBCI في بداياتها.



• لبنان الدائم مع المؤرخ فؤاد افرام البستاني، بُث عام 1985، عرض منه 176 حلقة روت تاريخ لبنان بقصص أحبها المشاهدون.

• وجوه من بلادي 1992

• جذور لبنان 1986

• نقطة عالحرف مع الشاعر هانري زغيب، بُث عام 1986

• سلسلة تاريخ من تاريخ مع الاعلامي جورج غانم، بُث عام 1996 وتناول قصص شخصيات برزت في التاريخ اللبناني الحديث.