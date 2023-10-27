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LBCI
LBCI

ستار أكاديمي والوادي وPerfect Bride وغيرها... هذه هي برامج تلفزيون الواقع التي قدمتها لكم الـLBCI!

منوعات
2023-10-27 | 05:00
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ستار أكاديمي والوادي وPerfect Bride وغيرها... هذه هي برامج تلفزيون الواقع التي قدمتها لكم الـLBCI!
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ستار أكاديمي والوادي وPerfect Bride وغيرها... هذه هي برامج تلفزيون الواقع التي قدمتها لكم الـLBCI!

ستار أكاديمي والوادي وPerfect Bride وغيرها... هذه هي برامج تلفزيون الواقع التي قدمتها لكم الـLBCI!

في انتاجها الناجح لبرامج تلفزيون الواقع، خرقت الـLBCI كل التوقعات وحققت نجاحات كبيرة.

هذه البرامج سمحت للمشاهدين بمتابعة حياة المشتركين لحظة بلحظة، وكانت تجربة جديدة على الشاشة اللبنانية، نستذكرها معكم اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتراث السمعي البصري.

أما برامج تلفزيون الواقع التي قدمتها لكم المؤسسة اللبنانية للارسال فكانت:

ستار أكديمي، انطلق في موسمه الأول عام 2003 - 2004
ملكة جمال لبنان لعامي 2003 و 2004
Survivor عام  2004
الوادي The Farm عام 2005
Mission Fashion عام  2006
قسمة ونصيب Perfect Bride عام  2007
زفوا العروس عام 2011
 

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