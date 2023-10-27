ستار أكاديمي والوادي وPerfect Bride وغيرها... هذه هي برامج تلفزيون الواقع التي قدمتها لكم الـLBCI!

في انتاجها الناجح لبرامج تلفزيون الواقع، خرقت الـLBCI كل التوقعات وحققت نجاحات كبيرة.هذه البرامج سمحت للمشاهدين بمتابعة حياة المشتركين لحظة بلحظة، وكانت تجربة جديدة على الشاشة اللبنانية، نستذكرها معكم اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتراث السمعي البصري.أما برامج تلفزيون الواقع التي قدمتها لكم المؤسسة اللبنانية للارسال فكانت:ستار أكديمي، انطلق في موسمه الأول عام 2003 - 2004ملكة جمال لبنان لعامي 2003 و 2004Survivor عام 2004الوادي The Farm عام 2005Mission Fashion عام 2006قسمة ونصيب Perfect Bride عام 2007زفوا العروس عام 2011