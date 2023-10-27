"ما إلك إلا هيفا"... نقلة نوعية في العالم العربي: هل تذكرون أغنية الشارة الشهيرة؟ (فيديو)

بات مفهوم الرياضة عبر شاشة التلفزيون اللبناني جديداً في العام 1997، عندما طرحته الرياضية هيفاء حداد في برنامجها الصباحي المشهور "ما الك إلا هيفا".

وأحدث البرنامج المشهور عبر شاشة الـLBCI في ذلك الوقت نقلة نوعية في العالم العربي، حيث كانت تظهر هيفاء بالملابس الضيقة المخصصة للرياضة لتأدية التمارين الرياضية اليومية.

وأنتجت الـLBCI في الموسم الأول من "ما الك إلا هيفاء" 100 حلقة عام 1997، أما في الموسم الثاني فصوّرت 29 حلقة.

وفي اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، لا يزال هذا البرنامج الرياضي الصباحي في ذاكرة اللبنانيين والعرب لغاية الآن، مع شارته الشهيرة من نوع "الروك" الّتي علقت في الأذهان.

إليكم شارة برنامج "ما إلك إلا هيفا" أدناه: