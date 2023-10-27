نقشت أو “Take me Out” برنامج خلق جدلاً واسعاً...تذكروه معنا في اليوم العالمي للتراث السمعي البصري

نقشت أو “Take me Out” برنامج خلق جدلاً واسعاً...تذكروه معنا في اليوم العالمي للتراث السمعي البصري



برنامج "Take me Out نقشت" عُرض على شاشة الـ LBCI عام 2016، وقدّمه الكوميدي فؤاد يمين.



ولا شكّ في أن البرنامج كان فريداً من نوعه، وخلق نوعاً من الجدل عند المشاهدين بسبب الجرأة التي كانت موجودة عند المشتركات.



وشارك في كل موسم من البرنامج 30 شابة، ينتظرن الخروج في موعد غرامي مع شاب.

