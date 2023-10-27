بالدمى خرق الأسلوب المعتمد للبرامج السياسية الساخرة... هل تذكرون هذا البرنامج؟

لطالما بثت المحطات الاعلامية حول العالم البرامج السياسية الساخرة، التي تنتقد الواقع الداخلي لبلد معيّن.إلا أن ما ميّز هذا النوع من البرامج عبر شاشة الـLBCI هو الأسلوب المبتكر والجديد الذي تم تقديمه في عدد من البرامج.وفي اليوم العالمي للارث السمعي البصري، لا يمكن الا أن نتذكر برنامج "دمى قراطية"، للمخرج شربل خليل، الذي عرض على شاشة الـLBCI عام 2008، وهو برنامج سياسي ساخر يستضيف شخصيات سياسية منتحلة ويسخر من التطورات السياسية والأمنية من خلال اسكتشات ساخرة.وما جعل هذا المسلسل فريد من نوعه، هو مبدأ تقديمه وعرض مقاطعه من قبل دمى، وهذه الفكرة كانت الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في حينها.إشارة الى أن برنامج بس مات الوطن، الذي عرض عام 2001، كان أيضا من البرامج السياسية الساخرة التي لطالما تابعها اللبنانيون.