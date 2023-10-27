انطلق من 23 عاما... هل تذكرون أول حفل توزيع جوائز الـMurex D’or؟

عُرفت قناة الـLBCI اللبنانية ببرامجها المتنوعة والفريدة من نوعها، الّتي دخلت قلوب اللبنانيين والعالم العربي منذ أولى بداياتها وأصبح متابعيها ينتظرون حفلاتها ومسابقاتها السنوية.

وفي اليوم العالمي للتراث البصري والسمعي، لا بدّ من ذكر بعض الحفلات الضخمة الّتي انطبعت على شاشة الـLBCI واستمرت لغاية اليوم.

ومن أهم الحفلات الّتي تميّزت بها الـLBCI حفل توزيع جوائز Murex D’or، المعروف أيضًا باسم جائزة الموريكس الذهبية، هي جائزة لبنانية أنشأها الطبيبان اللبنانيان، زاهي وفادي حلو، للاحتفال بالإنجازات الفنية في لبنان والعالم العربي.

وأُقيم حفل "الموريكس دور" للمرة الأولى في 4 حزيران عام 2000. وبالتالي، فإن اسم الجائزة هو تكريم لقواقع البحر الفينيقية الموريكس، والتي كانت تستخدم لصبغ القماش باللون الأرجواني الإمبراطوري الصوري.