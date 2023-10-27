على غرار "افتح قلبك" لجورج قرداحي... ما هي البرامج الاجتماعية الأكثر شهرةً على الـ LBCI؟

على غرار "افتح قلبك" لجورج قرداحي... ما هي البرامج الاجتماعية الأكثر شهرةً على الـ LBCI؟



عُرض على شاشة الـ LBCI العديد من البرامج الحوارية الاجتماعية التي ضجّت في لبنان والعالم العربي.



وكان أبرز هذه البرامج "ساعة بقرب الحبيب" للاعلامي طوني خليفة الذي انطلق عام 2002، وبرنامج "افتح قلبك" للاعلامي جورج قرداحي عام 2004، وبرنامج "نحنا لبعض" للاعلامية ماغي عون عام 2006، وبرنامج "أحمر بالخط العريض" للاعلامي مالك مكتبي الذي انطلق عام 2008 وما زال مستمراً في موسمه الـ 17 الذي سينطلق قريباً.



بالإضافة إلى برنامج "لهون وبس" للاعلامي هشام حداد الذي عُرض من عام 2015 لغاية 2021، وبرنامج "Fi Male" للاعلامية كارلا حداد الذي انطلق عام 2019.