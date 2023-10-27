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"مبروك النقلة للـLBC"... أغنية حملت في كلماتها قصة الانتقال من جونية الى أدما: هل تذكرونها؟! (فيديو)

منوعات
2023-10-27 | 10:41
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&quot;مبروك النقلة للـLBC&quot;... أغنية حملت في كلماتها قصة الانتقال من جونية الى أدما: هل تذكرونها؟! (فيديو)
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"مبروك النقلة للـLBC"... أغنية حملت في كلماتها قصة الانتقال من جونية الى أدما: هل تذكرونها؟! (فيديو)

"مبروك النقلة للـLBC"... أغنية حملت في كلماتها قصة الانتقال من جونية الى أدما: هل تذكرونها؟! (فيديو)

لم يكن انتقال الـLBCI من من مبنى دار المعلمين في جونية الى مكاتبها في أدما في 23-7-1992 أمرا عاديا، بل كا إنجازا بحد ذاته.

ففي ذلك اليوم، تمكن فريق الـLBCI من نقل البث والعمل من جونية الى أدما في يوم واحد من دون أن يتوقف البث أبداً.

وبعد أن تم نقل موقع الـLBCI تم اصدار أغنية "مبروك النقلة"، والتي حصدت اعجاب اللبنانيين بشكل كبير.

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