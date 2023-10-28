إبن الــ17 سنة كاد أن يفقد حياته... وكلبه خلّصه: إليكم القصة المذهلة!

أصيب صبي يبلغ من العمر 17 عامًا بسكتة دماغية حادة وعاش ليروي الحكاية بفضل كلبه البطل.
وفي التفاصيل، استيقظت أماندا وداينز تانر، اللذان يعيشان في سبرينغ بولاية تكساس، على كلبهما بوردر كولي البالغ من العمر عامًا واحدًا في حوالي الساعة 5 صباحًا يوم 26 آب. في البداية تجاهلا الجرو، المسمى أكسل، واعتقدا أنه يريد فقط السماح له بالذهاب الى الخارجوفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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وقالت أماندا، 44 عاماً: "لقد كان يرهبني أكثر من المعتاد ليدفعني إلى التحرك".
واصل الكلب محاولته إيقاظ الزوجين، فنهض داينز من السرير للسماح له بالخروج. لكن بدلًا من الخروج، مشى أكسل مباشرة إلى باب غرفة النوم الأخرى ورفض التحرك.
فتح داينز الباب ووجد ابن زوجته، غابرييل سيلفا، يعاني من سكتة دماغية: كان يتلعثم في كلماته ولا يستطيع تحريك الجانب الأيمن من جسده.
"لقد كان أكسل دائمًا حدسيًا للغاية"، قال سيلفا: "يمكنه معرفة متى يكون هناك خطأ ما - مثل ما إذا كنا نشعر بالإحباط أو التوتر - ويبذل قصارى جهده لإصلاح المشكلة... في ذلك الصباح، لا بد أنه شعر أنني بحاجة إلى المساعدة، لذا أيقظ شخصًا يمكنه المساعدة."
وتم نقل سيلفا إلى غرفة الطوارئ، ثم تم تحويله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي الرعاية المتخصصة من الدكتور صبيح أفندي، جراح الأعصاب واختصاصي السكتة الدماغية بالمستشفى.
وقالت والدته المصدومة إن سيلفا في "سنته الأخيرة من المدرسة... أنا مصدومة، ماذا حدث للتو؟... لم نكن نفكر في الذهاب إلى غرفة غابرييل وإيقاظه. إنه مراهق. كان صباح يوم السبت. ذهبنا إلى الفراش في وقت متأخر"، وأضافت أماندا: "لا نفكر في الذهاب إلى غرفته أيام السبت حتى الظهر".
وبحلول الوقت الذي رأى فيه الطبيب سيلفا، كان قد فقد كل قدرته على الكلام وكانت يده اليمنى ضعيفة للغاية. خضع الطالب في المدرسة الثانوية لتصوير الأوعية الدماغية، واكتشف الطبيب أنه مصاب بتسلخ الشريان، وهي حالة طارئة تحدث عندما يتشكل تمزق في بطانة الشريان.
وأُعطي سيلفا مخففات الدم لاستعادة تدفق الدم إلى دماغه في أسرع وقت ممكن.
وقال الأطباء إنه إذا حصل على رعاية طبية في وقت متأخر عما حصل عليه، لكان "غير قادر على أداء وظائفه في الحياة".
وقال أفندي إن أكسل أحدث فارقا "هائلا" في إنقاذ سيلفا من الوصول إلى تلك النقطة.
وأضاف الطبيب: "يتم فقدان ملايين الخلايا العصبية في كل دقيقة تمر خلال السكتة الدماغية، مما يؤثر في النهاية على الكلام والحركة ويمكن أن يؤدي حتى إلى الوفاة، لو لم يقم كلب العائلة بتنبيه والدي غابرييل، ولو لم يحدد والدا غابرييل أعراضه على أنها أعراض سكتة دماغية، لكان من الممكن أن يتأخر وقت العلاج بشدة مما يؤدي إلى نتيجة مختلفة كثيرًا بالنسبة لغابرييل".
وتابع: "بدلاً من ذلك، غابرييل يمشي ويتحدث ويتطلع إلى إنهاء سنته الأخيرة في المدرسة الثانوية".
وأمضى سيلفا أسبوعًا في المستشفى قبل نقله إلى مركز إعادة التأهيل التذكاري TIRR، حيث خضع للعلاج الطبيعي والمهني وعلاج النطق. وهو الآن في طور التعافي في العلاج بالعيادات الخارجية – ولديه آمال كبيرة في العودة إلى المدرسة وممارسة كرة القدم في غضون أسابيع.