إبن الــ17 سنة كاد أن يفقد حياته... وكلبه خلّصه: إليكم القصة المذهلة!

في مشهد مضحك للغاية... دب أسود يؤدي حركات رقص "مثيرة" على شجرة! (فيديو)

في مشهد مضحك للغاية... دب أسود يؤدي حركات رقص "مثيرة" على شجرة! (فيديو)

10 في المئة من الفرنسيين البالغين استهلكوا مادة الـ"سي بي دي" عام 2022