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أحضرت دمية "مسكونة" الى منزلها وبدأت حياتها تنهار... الأمور التي حصلت في منزلها مرعبة وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-10-28 | 06:39
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أحضرت دمية &quot;مسكونة&quot; الى منزلها وبدأت حياتها تنهار... الأمور التي حصلت في منزلها مرعبة وهذه التفاصيل!
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أحضرت دمية "مسكونة" الى منزلها وبدأت حياتها تنهار... الأمور التي حصلت في منزلها مرعبة وهذه التفاصيل!

أحضرت دمية "مسكونة" الى منزلها وبدأت حياتها تنهار... الأمور التي حصلت في منزلها مرعبة وهذه التفاصيل!

قالت إيفون هايدز، من مدينة غلاسكو باسكتلندا، إنها حصلت على دمية أثناء التحقيق في الأشباح، وقد ابتليت بأحداث غريبة منذ ذلك الحين، وفق موقع نيويورك بوست.

ويعمل هايدز في شركة تدعى The Scottish Ghost Company، والتي تتمتع بـ "80 عامًا من الخبرة في مجال أبحاث الخوارق وجولات الأشباح"، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

ومنذ أن أخذت الدمية إلى المنزل، قالت هايدز إنها سمعت طرقًا عاليًا وخطوات، وقالت إن الأشياء في منزلها تتحرك بشكل غامض من مكان إلى آخر.

وتعتقد الشابة أن الدمية - التي تسميها أغنيس والتي تم استلامها أثناء التحقيق في قاعة بروفان في إيسترهاوس - مسكونة.

وقالت: "أحضر أحد أصدقاء العضو الدمية بعد أن كان يقضي عطلة في شمال إنكلترا. لقد اشتراها  من متجر خيري... الكثير من الناس يسلمون لنا أشياء كهذه".

وتابعت: "معظم الدمى التي أملكها كلها مصنوعة يدويًا، لذا فهي لا تزعجني على الإطلاق، لكن في تلك الليلة في قاعة بروفان، كنت جالسة في الغرفة الأساسية وجعلتني أشعر بعدم الارتياح" .

وزعمت أن الوسيط النفسي المزعوم الذي تعمل معه شعر أيضًا بطاقة غريبة قادمة من الدمية.

"ديفيد، الذي يعمل كوسيط، يكرهها تمامًا. أحضرت الدمية إلى المنزل وقال لي إنني يجب أن أحتفظ بها في المرآب، مما جعلني أشعر بعدم الارتياح، قالت: "أحضرتها إلى المنزل ووضعتها في الغرفة الاحتياطية".

وزعمت أنه منذ أن أخذت أغنيس إلى المنزل، بدأ كلبها ينبح على اللعبة ويرتجف من الخوف، وبدأت الأجهزة الكهربائية في منزلها في الانهيار.

وبعد أيام قليلة من إحضار اللعبة إلى المنزل، قالت إنها سمعت طرقًا قويًا على بابها، مشيرة الى أنها فحصت جرس الباب الخاص بها، لكنها لم ترصد أي نشاط.

"كان كل شيء على ما يرام لبضعة أيام، ولكن بعد ذلك بدأت ألاحظ بعض الطرق. سمعت أنا وعائلتي طرقًا قويًا جدًا لدرجة أننا قفزنا وكان الكلب في حالة جنون، لكن لم يكن هناك أحد عند الباب"، وفق ما أوضحت.

كما تابعت: "لقد فحصنا جرس الباب الخاص ولم يكن هناك أحد. زوجي لا يؤمن بأي شيء خارق ولكنه سمع الطرق القوي. استمر الطرق لكنه بدأ يأتي من الأعلى واستمر لأيام عدة قبل أن يتوقف. وأضافت: "سمعت أيضًا خطى شيء يسير بسرعة في المنزل".

ثم أصبحت الأمور أكثر غرابة.

"فجأة، أصبح الكلب الخاص بي يكره وجود الدمية في الغرفة. بدأ ينبح على الدمية ويهتز. عندما كنت أتحدث مع الناس عنها، كنت أهمس كما لو أنها تسمعني. في أحد الأيام نزلت إلى الطابق السفلي ورأيت أحد مصابيحي الثقيلة جدًا موضوعًا في منتصف غرفة المعيشة"، وأوضحت: "جاء ابني وسألته عما إذا كان هو من نقله من مكانه، لكنه لم يفعل".

وتابعت الشابة روايتها: "كان يتم نقل المزيد من الأشياء كل صباح، وبدأت تحدث أشياء كهربائية صغيرة... كنت أطفئ الأضواء في صباح أحد الأيام فاندعلت النيران..".

ولحسن حظ هايدز، قرر صديقها ديفيد إخراج الدمية "المسكونة" من يديها  وأخرجها من منزلها.

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