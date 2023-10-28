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عادت الى منزلها في الصباح لتجد رجلا غريبا ينام على أريكتها... قصة حبهما بدأت بعد أن سجنته وهذه التفاصيل المميزة!
منوعات
2023-10-28 | 12:29
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عادت الى منزلها في الصباح لتجد رجلا غريبا ينام على أريكتها... قصة حبهما بدأت بعد أن سجنته وهذه التفاصيل المميزة!
عادت الى منزلها في الصباح لتجد رجلا غريبا ينام على أريكتها... قصة حبهما بدأت بعد أن سجنته وهذه التفاصيل المميزة!
التقت كاثرين جونستون بزوجها المستقبلي، ميشيل جونستون، عندما اتصلت بالشرطة بعد أن دخل منزلها وهو مخمور من خلال باب مفتوح وأغمي عليه على أريكتها. وبعد سبع سنوات، تزوجا ولديهما طفل، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
"نحن نضحك ولا نستطيع أن نصدق أن هذه هي الطريقة التي التقينا بها والآن تزوجنا ولدينا عائلة"، قالت كاثرين، "إنها قصة جميلة وسخيفة لأنها فريدة من نوعها. لن أغير أي شيء وأعتقد أن هذا يجعل حبنا أقوى."
وفي تفاصيل القصة، عادت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا إلى المنزل في تلك الليلة المشؤومة لترى الرجل المجهول يشخر على أريكتها.
وتتذكر كاثرين، من هايلاند فولز، نيويورك: "طلبت من أختي ألا تغلق الباب عندما خرجت لأنني كنت أعود إلى المنزل متأخرة، لكنني استمتعت كثيرًا في سهرتي وانتهى بي الأمر بالعودة إلى المنزل في الساعة الثامنة صباحًا في صباح اليوم التالي".
وتابعت: "فتحت الباب الأمامي ووجدت هذا الرجل نائمًا على أريكتنا وتغطى ببطانية. كان يشخر وخلع حذاءه".
وعندما أدركت كاثرين، البالغة من العمر الآن 29 عامًا، أنه رجل غريب، ركضت وشقيقتها إلى الخارج واتصلت بالشرطة، التي رافقت مايكل إلى خارج المنزل.
ويعتقد مايكل، البالغ من العمر الآن 35 عامًا، أنه كان يغفو على أريكة زميله في العمل. ولكن قبل أن تدرك أنه كان حادثًا بريئًا، وجهت كاثرين اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير من الدرجة الثانية وانتشرت صورته في أكشاك بيع الصحف المحلية.
"لقد تواصلت مع أحد زملائي في العمل للنوم في منزله، وهو أمر غريب لأن منزله لم يكن بعيدًا عن منزلي"، هذا ما أوضحه مايكل، من واشنطن، "ما أعتقد أنه حدث هو أنني اعتقدت أنني سأذهب إلى منزله ولكن الحقيقة هي أنني انتهى بي الأمر عند منزل كاثرين ونمت على أريكتها."
ومع ذلك، تم إسقاط التهم بمجرد أن أوضح مايكل خطأه في وقت متأخر من الليل، حيث ظهر على عتبة بابها حاملاً الزهور واعتذار، وقابل أصهاره المستقبليين دون علم أي منهما أن هذا ما سيحدث في المستقبل.
وأعتقد أنهم قدّروا الاعتذار. قال والدها أن هذا يمكن أن يحدث لأي شخص. قال مايكل: “لقد أرادوا فقط التأكد من أنني صادق في الأمر... كانت هذه هي المرة الأولى التي أقابل فيها والديها، لذا كان الأمر بمثابة كسر جمود جامح للغاية."
ولكن لم يكن الأمر كذلك، إلا بعد أن أعلنت كاثرين وحبيبها آنذاك انفصالهما، حتى تمكن مايكل من اتخاذ خطوة والتقرب منها، بعد متابعة بعضهما البعض عبر الإنترنت والتواصل فقط من خلال الإعجابات غير الرسمية.
وبدأت طيور الحب غير المتوقعة في المواعدة بعد أن دعا مايكل كاثرين إلى حفلة في الرابع من حزيران، وفي كانون الأول 2020، طرح السؤال المنتظر في سنترال بارك .
تزوج الثنائي في عام 2022 واستقبلا ابنتهما ميلا غونستون في شباط من هذا العام.
وقالت كاثرين: "زوجي رجل عظيم وأنا محظوظة جدًا بوجوده".
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