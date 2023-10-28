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بعد أن اعتدى عليها بالضرب أفرج عنه بكفالة زهيدة لكنه لم يستسلم... ما فعله بها مرعب والسبب: كلب؟!

بعد أن اعتدى عليها بالضرب أفرج عنه بكفالة زهيدة لكنه لم يستسلم... ما فعله بها مرعب والسبب: كلب؟!







وقالت المصادر إن لينو مور ، 31 عامًا ، قبض عليه مشاة الولايات المتحدة في بروكلين بتهمة إطلاق النار على جاكي بيليني وليفون هارفين وزيوس في مرتفعات واشنطن في 29 أيلول، وفق ما نقل موقع



وكان لدى مور ثأر مزعوم ضد بيليني، 57 عامًا، وكلابها، واشتكى من نباحها داخل المبنى السكني الذي يعيشون فيه.



وقال جوزيف كيني، رئيس مباحث شرطة نيويورك، في مؤتمر صحفي الأسبوع الفائت: "لقد واجهت صعوبة معه بناءً على شكاوى من الضوضاء الصادرة عن الكلب... لقد ارتكب عملية سطو على شقتها حيث كسر ذراعها وضرب رفيقة أخرى".



وتم القبض على القاتل المتهم – ثم أطلق سراحه – بتهمة ركل باب شقة بيليني بعنف حيث شرع في مهاجمتها وآخرين في الشقة قبل أقل من ستة أشهر من قتلها بدم بارد، وفقًا للمدعين العامين.



ويُزعم أن مور ضرب رجلاً بمطرقة في هجوم 11 نيسان وكسر ذراع بيليني عندما فتح بابها بالقوة، لكن تم إطلاق سراحه بكفالة بعد وقت قصير من اعتقاله.



وطلب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن من القاضي تحديد الكفالة بمبلغ 15000 دولار نقدًا أو 30000 دولار ككفالة مضمونة جزئيًا. لكن القاضي بدلاً من ذلك حدد الكفالة بمبلغ 5000 دولار نقدًا فقط أو سندًا مضمونًا جزئيًا، مما يعني أن مور يمكنه المشي بعد دفع ما يصل إلى 10٪ أو 500 دولار.



وحصلت بيليني، وهي محللة في نظام محاكم الولاية في برونكس، على أمر حماية يمنع مور من الاتصال بها أو الاقتراب منها، لكن يبدو أن ذلك لم يمنعه.



وكانت تخشى على حياتها بعد إطلاق سراح مور، وكثيرًا ما طلبت من هارفين مرافقتها أثناء تمشية كلبها لأنها كانت خائفة جدًا، وفقًا للجيران والشرطة.



وقال كيني: "كان الضحية الذكر السيد هارفين يساعدها في تمشية الكلاب لأنها كانت تخشى على حياتها بسبب هذا الرجل".



وسار مور، الذي كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل مع قناع، خلف بيليني وهارفين وزُعم أنه أطلق النار عليهما ست مرات على الأقل خارج هايبريدج بارك، بالقرب من شارع ويست 165 وشارع إيدغكومب في حوالي الساعة 6:30 مساءً.



وأصيبت بيليني في مؤخرة الرأس والرقبة وأصيب هارفين (42 عاما) في الوجه والكتف.



ثم وجه القاتل المزعوم بندقيته نحو زيوس، فقتل الكلب أيضًا.



وقال الجيران إن عداء مور وبيليني بدأ عندما حاول ركل كلبها في وقت سابق من هذا العام.



وقال أحد الجيران يدعى جاي لصحيفة The Post في وقت سابق من هذا الشهر بينما كان في طريقه لإحضار شمعة لوضعها على باب منزلها: "إنه أمر مفجع، لقد كانت امرأة عظيمة".



وقال الجيران إن مور يعيش عادة في إحدى ولايات كارولينا، لكنه كان يقيم في شقة والدته في نفس المبنى الذي عاشت فيه بيليني.



وقالت الشرطة إنها كانت تبحث عن المشتبه به في ولاية كارولينا الشمالية وكذلك محليًا في كوينز وبروكلين.

قالت مصادر بالشرطة، إن رجلاً متهماً بإطلاق النار على جارته وصديقتها وكلبها في أحد شوارع مانهاتن العليا، ألقي القبض عليه، الخميس، بعد نحو شهر من الفرار.وقالت المصادر إن لينو مور ، 31 عامًا ، قبض عليه مشاة الولايات المتحدة في بروكلين بتهمة إطلاق النار على جاكي بيليني وليفون هارفين وزيوس في مرتفعات واشنطن في 29 أيلول، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وكان لدى مور ثأر مزعوم ضد بيليني، 57 عامًا، وكلابها، واشتكى من نباحها داخل المبنى السكني الذي يعيشون فيه.وقال جوزيف كيني، رئيس مباحث شرطة نيويورك، في مؤتمر صحفي الأسبوع الفائت: "لقد واجهت صعوبة معه بناءً على شكاوى من الضوضاء الصادرة عن الكلب... لقد ارتكب عملية سطو على شقتها حيث كسر ذراعها وضرب رفيقة أخرى".وتم القبض على القاتل المتهم – ثم أطلق سراحه – بتهمة ركل باب شقة بيليني بعنف حيث شرع في مهاجمتها وآخرين في الشقة قبل أقل من ستة أشهر من قتلها بدم بارد، وفقًا للمدعين العامين.ويُزعم أن مور ضرب رجلاً بمطرقة في هجوم 11 نيسان وكسر ذراع بيليني عندما فتح بابها بالقوة، لكن تم إطلاق سراحه بكفالة بعد وقت قصير من اعتقاله.وطلب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن من القاضي تحديد الكفالة بمبلغ 15000 دولار نقدًا أو 30000 دولار ككفالة مضمونة جزئيًا. لكن القاضي بدلاً من ذلك حدد الكفالة بمبلغ 5000 دولار نقدًا فقط أو سندًا مضمونًا جزئيًا، مما يعني أن مور يمكنه المشي بعد دفع ما يصل إلى 10٪ أو 500 دولار.وحصلت بيليني، وهي محللة في نظام محاكم الولاية في برونكس، على أمر حماية يمنع مور من الاتصال بها أو الاقتراب منها، لكن يبدو أن ذلك لم يمنعه.وكانت تخشى على حياتها بعد إطلاق سراح مور، وكثيرًا ما طلبت من هارفين مرافقتها أثناء تمشية كلبها لأنها كانت خائفة جدًا، وفقًا للجيران والشرطة.وقال كيني: "كان الضحية الذكر السيد هارفين يساعدها في تمشية الكلاب لأنها كانت تخشى على حياتها بسبب هذا الرجل".وسار مور، الذي كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل مع قناع، خلف بيليني وهارفين وزُعم أنه أطلق النار عليهما ست مرات على الأقل خارج هايبريدج بارك، بالقرب من شارع ويست 165 وشارع إيدغكومب في حوالي الساعة 6:30 مساءً.وأصيبت بيليني في مؤخرة الرأس والرقبة وأصيب هارفين (42 عاما) في الوجه والكتف.ثم وجه القاتل المزعوم بندقيته نحو زيوس، فقتل الكلب أيضًا.وقال الجيران إن عداء مور وبيليني بدأ عندما حاول ركل كلبها في وقت سابق من هذا العام.وقال أحد الجيران يدعى جاي لصحيفة The Post في وقت سابق من هذا الشهر بينما كان في طريقه لإحضار شمعة لوضعها على باب منزلها: "إنه أمر مفجع، لقد كانت امرأة عظيمة".وقال الجيران إن مور يعيش عادة في إحدى ولايات كارولينا، لكنه كان يقيم في شقة والدته في نفس المبنى الذي عاشت فيه بيليني.وقالت الشرطة إنها كانت تبحث عن المشتبه به في ولاية كارولينا الشمالية وكذلك محليًا في كوينز وبروكلين.