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طبيب قرر أن يعالج زوجته على طريقته الخاصة بالرغم من نصائح الأطباء... ما فعله أودى إلى نتيجة كارثية!

منوعات
2023-10-28 | 15:05
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طبيب قرر أن يعالج زوجته على طريقته الخاصة بالرغم من نصائح الأطباء... ما فعله أودى إلى نتيجة كارثية!
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طبيب قرر أن يعالج زوجته على طريقته الخاصة بالرغم من نصائح الأطباء... ما فعله أودى إلى نتيجة كارثية!

طبيب قرر أن يعالج زوجته على طريقته الخاصة بالرغم من نصائح الأطباء... ما فعله أودى إلى نتيجة كارثية!

أدين طبيب في ولاية واشنطن الذي أصر على علاج زوجته المريضة بمزيج من الأدوية البديلة، بالقتل الخطأ يوم الخميس في وفاتها مسمومة.

وأدانت هيئة محلفين في مانهاتن الدكتور جيفري هاريس، 59 عامًا، بعد محاكمة استمرت شهرًا حيث جادل المدعون بأن هوسه بالمكمل الغذائي السيلينيوم دفع زوجته تامي هاريس إلى تناول جرعة زائدة مميتة من الدواء خلال زيارة عام 2018 إلى مدينة نيويورك.

انخفض رأس الطبيب للحظة وجيزة قبل أن يتمالك نفسه بينما أصدرت هيئة المحلفين الحكم، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتم إخراجه من قاعة المحكمة العليا في مانهاتن مكبل اليدين، ويرتدي بدلة داكنة، بينما كان ابنه ينظر إليه من الصف الثاني.

وقال ممثلو الادعاء إن العديد من الأطباء قاموا بتشخيص إصابة تامي بمرض الذئبة، لكن جيفري، المتخصص في الطب الباطني، رفض نصيحة المتخصصين الطبيين الآخرين وجعل من مهمته الشخصية علاج زوجته.

توفيت في شباط 2018 في مستشفى لينوكس هيل بينما كان الزوجان في رحلة إلى Big Apple.

وتم الحكم على وفاتها لاحقًا بأنها جريمة قتل بسبب جرعة زائدة من السيلينيوم.

وقال ممثلو الادعاء إن زوجها أعطاها الأدوية – الذي بدأ العلاج بالطب البديل بعد أن بدأت تامي تعاني من آلام وأوجاع غامضة في عام 2017.

وقالت هيذر بيرسون، مساعدة المدعي العام لمنطقة مانهاتن، في المرافعات الختامية يوم الأربعاء، إن جيفري هاريس "اختار بتهور تجاهل كل قاعدة وكل حد كان يعرفه في التعامل مع السيلينيوم."

وأضافت بيرسون، وفقًا لموقع جوثاميست: "لا ينبغي عليك أن تكون متأكدًا من أفكارك لهذه الدرجة".
 

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