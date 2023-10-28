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التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!

منوعات
2023-10-28 | 15:18
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التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة &quot;القاتلة المتسلسلة&quot; الثلاثينية!
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التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!

التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!

اتُهمت امرأة من ولاية أوهايو بقتل أربعة رجال زُعم أنها التقت بهم لممارسة الجنس قبل تخديرهم وسرقة ممتلكاتهم.

وتواجه ريبيكا أوبورن، 33 عامًا، 28 تهمة تتعلق بعمليات القتل المنفصلة التي وقعت في الفترة ما بين 13 كانون الأول و17 حزيران، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وهي متهمة بمقابلة رجال لممارسة الجنس في فنادق شمال شرق كولومبوس، وإعطائهم جرعات قاتلة من الفنتانيل وسرقتهم.

توفي أربعة من أصل خمسة من ضحاياها المزعومين بسبب جرعات زائدة ونجا رجل واحد لكن السلطات رفضت الكشف عن هوياتهم علنًا. ويعتقد المحققون أن هناك المزيد من الضحايا هناك.

أوبورن محتجزة في سجن مقاطعة فرانكلين ومن المقرر أن يتم توجيه الاتهام إليها في الساعة التاسعة صباحًا يوم الاثنين.

واتهمت أوبورن بأربع تهم بالقتل، وأربع تهم بالقتل غير العمد، وخمس تهم بالسطو المشدد، وخمس تهم بالاعتداء الجرمي، وخمس تهم بإفساد آخر بالمخدرات، وتهمة واحدة بالتلاعب بالأدلة وأربع تهم بالاتجار بالمخدرات.

ويقال إن أول محاولة لجرعة زائدة للضحية حدثت في 13 كانون الأول، لكنه نجا.

لكن أربعة ضحايا آخرين توفوا بسبب جرعات زائدة في 15 كانون الثاني، و1 نيسان، و13 نيسان، و16 حزيران.

وشارك المدعي العام لولاية أوهايو، ديف يوست، أخبار لائحة الاتهام الخاصة بها يوم الأربعاء وحذر: "لا تشتري الجنس في ولاية أوهايو - فهو يدمر الحياة ويمكن أن يكلفك حياتك".

ويعتقد أن أوبورن تستوفي معايير القاتل المتسلسل لأن الوفيات الأربعة المتهمة بها تتبع نمطًا مشابهًا.

وقال يوست لصحيفة كولومبوس ديسباتش: "بالنسبة لي، إذا كان لديك شخص لديه سلسلة من عمليات القتل المنفصلة في الوقت المناسب، فهو قاتل متسلسل".
 
وتابع: "لم يسبق لي أن رأيت حالة مماثلة لهذه في حياتي المهنية، وبعد أن تحدثت مع الزملاء، لم يروا هذا النوع من الأشياء."

وتشير سجلات المحكمة إلى أنها اعترفت للمحققين في 31 آذار بأنها وضعت الفنتانيل في أنبوب رجل وأنها علمت أنه كان يتناول جرعة زائدة عندما غادرت غرفة الفندق وأخذت سيارته وبطاقة الخصم الخاصة به.

ولا يزال التحقيق مستمرًا، وفقًا لمكتب المدعي العام، ويركز المحققون على أنشطتها في شمال شرق كولومبوس بين كانون الأول من العام الماضي وآب 2023.

ويتم التركيز على المنطقة الواقعة بين الطريق السريع 71 وأوهايو 161 وشارع كليفلاند وشارع 17 الشرقي حيث يبحث الضباط عن المزيد من الضحايا المحتملين.

وقالت رئيسة شرطة كولومبوس إيلين براينت: "إن لوائح الاتهام هذه هي نتيجة لتعاوننا الوثيق مع مكتب أوهايو للتحقيقات الجنائية".

"يظل قسم شرطة كولومبوس ملتزمًا بضمان العدالة لجميع الضحايا وأسرهم المتأثرين بأفعال فرد واحد."

ولم يكن لدى أوبورن، التي لديها طفل واحد على الأقل وابنة توفيت في عام 2016 عن عمر يناهز 18 يومًا فقط، أي تاريخ إجرامي سابق.

وكان من المفترض أن تعقد الجلسة الأولى بشأن التهم الموجهة إليها يوم الجمعة، لكن تم تأجيلها حتى يوم الاثنين.

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