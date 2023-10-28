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عاشا مع والدتهما من دون مساعدتها في تكاليف المنزل... ما فعلته هذه الأم لطردهما من منزلها صادم!

عاشا مع والدتهما من دون مساعدتها في تكاليف المنزل... ما فعلته هذه الأم لطردهما من منزلها صادم!







وذكرت شبكة سي إن إن أن محكمة بافيا انحازت إلى الأم، التي رفعت دعوى قضائية لإخراج الرجلين، اللذين يبلغان من العمر 40 و42 عامًا، من المنزل، نقلاً عن كاتب المحكمة.



وزعمت المرأة، التي وصفت الأبناء بأنهم "طفيليون" في وثائق المحكمة، أن الشابين كانا يعيشان في شقة العائلة دون المساهمة ماليًا أو المساعدة في الحفاظ على الأسرة، وفق ما نقل موقع



وذكرت صحيفة الغارديان أن الأم حاولت مراراً وتكراراً أن تطلب من ولديها أن يعيشا بمفردهما، ولكن، بحسب المرأة، "لم يرغب أي منهما في ذلك"، نقلاً عن صحيفة لا بروفينسيا بافيزي الإيطالية.



وفي حكم صدر يوم الثلاثاء، قال قاض إيطالي إن الرجلين أمامهما حتى 18 كانون الأول لمغادرة الشقة.



وكتبت القاضية سيمونا كاتربي: "لا يوجد أي نص في التشريع يمنح الطفل البالغ الحق غير المشروط في البقاء في المنزل المملوك حصريًا للوالدين، ضد إرادتهما وبموجب الرابطة الأسرية وحدها".



في حين أن هناك التزامًا من جانب أحد الوالدين بتوفير "النفقة" لأطفالهم، قال القاضي إن ذلك لم يعد قابلاً للتطبيق في هذه القضية نظرًا لأن كلا الابنين تجاوزا سن الأربعين، وفقًا لصحيفة الغارديان.



وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الأم المتقاعدة والمنفصلة عن والد أبنائها تعيش على معاش تقاعدي يذهب لشراء الطعام وصيانة منزلها.

نجحت أم تبلغ من العمر 75 عامًا في إيطاليا في طرد ابنيها البالغين، وكلاهما في الأربعينيات من العمر ويعملان، من منزلها، وفقًا لتقارير متعددة.وذكرت شبكة سي إن إن أن محكمة بافيا انحازت إلى الأم، التي رفعت دعوى قضائية لإخراج الرجلين، اللذين يبلغان من العمر 40 و42 عامًا، من المنزل، نقلاً عن كاتب المحكمة.وزعمت المرأة، التي وصفت الأبناء بأنهم "طفيليون" في وثائق المحكمة، أن الشابين كانا يعيشان في شقة العائلة دون المساهمة ماليًا أو المساعدة في الحفاظ على الأسرة، وفق ما نقل موقع PEOPLE وذكرت صحيفة الغارديان أن الأم حاولت مراراً وتكراراً أن تطلب من ولديها أن يعيشا بمفردهما، ولكن، بحسب المرأة، "لم يرغب أي منهما في ذلك"، نقلاً عن صحيفة لا بروفينسيا بافيزي الإيطالية.وفي حكم صدر يوم الثلاثاء، قال قاض إيطالي إن الرجلين أمامهما حتى 18 كانون الأول لمغادرة الشقة.وكتبت القاضية سيمونا كاتربي: "لا يوجد أي نص في التشريع يمنح الطفل البالغ الحق غير المشروط في البقاء في المنزل المملوك حصريًا للوالدين، ضد إرادتهما وبموجب الرابطة الأسرية وحدها".في حين أن هناك التزامًا من جانب أحد الوالدين بتوفير "النفقة" لأطفالهم، قال القاضي إن ذلك لم يعد قابلاً للتطبيق في هذه القضية نظرًا لأن كلا الابنين تجاوزا سن الأربعين، وفقًا لصحيفة الغارديان.وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الأم المتقاعدة والمنفصلة عن والد أبنائها تعيش على معاش تقاعدي يذهب لشراء الطعام وصيانة منزلها.