الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عاشا مع والدتهما من دون مساعدتها في تكاليف المنزل... ما فعلته هذه الأم لطردهما من منزلها صادم!

منوعات
2023-10-28 | 15:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عاشا مع والدتهما من دون مساعدتها في تكاليف المنزل... ما فعلته هذه الأم لطردهما من منزلها صادم!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عاشا مع والدتهما من دون مساعدتها في تكاليف المنزل... ما فعلته هذه الأم لطردهما من منزلها صادم!

عاشا مع والدتهما من دون مساعدتها في تكاليف المنزل... ما فعلته هذه الأم لطردهما من منزلها صادم!

نجحت أم تبلغ من العمر 75 عامًا في إيطاليا في طرد ابنيها البالغين، وكلاهما في الأربعينيات من العمر ويعملان، من منزلها، وفقًا لتقارير متعددة.

وذكرت شبكة سي إن إن أن محكمة بافيا انحازت إلى الأم، التي رفعت دعوى قضائية لإخراج الرجلين، اللذين يبلغان من العمر 40 و42 عامًا، من المنزل، نقلاً عن كاتب المحكمة. 

وزعمت المرأة، التي وصفت الأبناء بأنهم "طفيليون" في وثائق المحكمة، أن الشابين كانا يعيشان في شقة العائلة دون المساهمة ماليًا أو المساعدة في الحفاظ على الأسرة، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وذكرت صحيفة الغارديان أن الأم حاولت مراراً وتكراراً أن تطلب من ولديها أن يعيشا بمفردهما، ولكن، بحسب المرأة، "لم يرغب أي منهما في ذلك"، نقلاً عن صحيفة لا بروفينسيا بافيزي الإيطالية.

وفي حكم صدر يوم الثلاثاء، قال قاض إيطالي إن الرجلين أمامهما حتى 18 كانون الأول لمغادرة الشقة.

وكتبت القاضية سيمونا كاتربي: "لا يوجد أي نص في التشريع يمنح الطفل البالغ الحق غير المشروط في البقاء في المنزل المملوك حصريًا للوالدين، ضد إرادتهما وبموجب الرابطة الأسرية وحدها".

في حين أن هناك التزامًا من جانب أحد الوالدين بتوفير "النفقة" لأطفالهم، قال القاضي إن ذلك لم يعد قابلاً للتطبيق في هذه القضية نظرًا لأن كلا الابنين تجاوزا سن الأربعين، وفقًا لصحيفة الغارديان.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الأم المتقاعدة والمنفصلة عن والد أبنائها تعيش على معاش تقاعدي يذهب لشراء الطعام وصيانة منزلها.
 

آخر الأخبار

منوعات

والدتهما

مساعدتها

تكاليف

المنزل...

فعلته

لطردهما

منزلها

صادم!

LBCI التالي
إبن الــ17 سنة كاد أن يفقد حياته... وكلبه خلّصه: إليكم القصة المذهلة!
10 في المئة من الفرنسيين البالغين استهلكوا مادة الـ"سي بي دي" عام 2022
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:39

أحضرت دمية "مسكونة" الى منزلها وبدأت حياتها تنهار... الأمور التي حصلت في منزلها مرعبة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-10-02

عثر على طفليه على أريكة تحت بطانية ولكن... ما فعلته والدتهما بهما قبل انتحارها كان مرعبا!

LBCI
منوعات
2023-09-22

بعد زيارة عمتها... إبنة الـ7 سنوات تعود إلى منزلها مع "وشم" وهذا ما فعلته والدتها "المصدومة"! (صور)

LBCI
صحة وتغذية
2023-09-18

في حالات النوبات القلبية... النساء يتلقّين أقل من الرجال إنعاشاً في الأماكن العامة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:48

"كان يزحف على الأرض بزيّ أسود لامع"... بستانيّ أرعب الناس في الشارع ولكن هدفه خلف ما فعله لا يُصدّق! (صورة)

LBCI
منوعات
15:18

التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!

LBCI
منوعات
15:05

طبيب قرر أن يعالج زوجته على طريقته الخاصة بالرغم من نصائح الأطباء... ما فعله أودى إلى نتيجة كارثية!

LBCI
منوعات
14:54

بعد أن اعتدى عليها بالضرب أفرج عنه بكفالة زهيدة لكنه لم يستسلم... ما فعله بها مرعب والسبب: كلب؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-19

"اعتقد انك ظريف"... وزعت بطاقات على الرجال في الشارع بحثاً عن الحب: إليكم قصتها الغريبة!

LBCI
منوعات
2023-10-24

"عندما تغفو فتاة الزهور يتدخل الأمن"... فيديو طريف لـ"رجال الزهور":أنقذوا الزفاف بأسلوب مضحك! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:10

ميقاتي في قطر في زيارة رسمية

LBCI
خبر عاجل
2023-10-14

ادرعي: كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادة اسرائيل تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية وكل من يحاول خرق الحدود نحو أراضينا سيتم قتله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:31

مطالب إسرائيلية بالإفراج عن الأسرى... وعرقلة للمفاوضات

LBCI
أمن وقضاء
17:19

الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
16:49

كتائب القسام تستهدف مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت في الشجاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:34

ماذا حملت الليلة الأعنف والأوسع والأكبر على غزة منذ بدء الحرب؟

LBCI
أخبار دولية
15:23

نتانياهو: الحرب في غزة "ستكون طويلة وصعبة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

تألق كبير لنجوم الصف الأول في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

"غوغل" عطلت بيانات من Google Maps في اسرائيل وغزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري... مبادرات خاصة في لبنان لإحياء الأرشيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

القنابل العنقودية الإسرائيلية: ١٧ عاما من القتل والضرر لأبناء الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
05:51

عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
15:10

يحيى السنوار: "جاهزون فورا" لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
17:19

الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

سماع دوي انفجار قوي في القرب من قرى قضاء صور... وهذا ما تبيّن

LBCI
منوعات
05:36

حضرت زفاف زوجها السابق وقررت الانتقام... ما رمته عليه وعلى العروس مقرف للغاية!

LBCI
منوعات
15:18

التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!

LBCI
أخبار لبنان
14:33

توضيح من المكتب الإعلامي لكارلوس غصن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كيف سقط شهداء حزب الله في الأسابيع الأولى للمواجهات؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More