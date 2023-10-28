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"كان يزحف على الأرض بزيّ أسود لامع"... بستانيّ أرعب الناس في الشارع ولكن هدفه خلف ما فعله لا يُصدّق! (صورة)
منوعات
2023-10-28 | 15:48
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"كان يزحف على الأرض بزيّ أسود لامع"... بستانيّ أرعب الناس في الشارع ولكن هدفه خلف ما فعله لا يُصدّق! (صورة)
" كان يزحف على الأرض بزيّ أسود لامع"... بستانيّ أرعب الناس في الشارع ولكن هدفه خلف ما فعله لا يُصدّق! (صورة)
كشف ضحايا Somerset Gimp عن رعب اللحظة التي قفز عليهم فيها وهو يرتدي بدلة سوداء مقنعة أثناء عودتهم إلى المنزل ليلاً.
يوم الجمعة، أُدين البستاني جوشوا هانت، 32 عامًا، من كلافيرهام، بترويع سائقات السيارات، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي إحدى الحوادث التي وقعت في 7 أيار، قالت إحدى الضحايا إن تلك اللحظة كانت "الأكثر خوفًا" على الإطلاق، عندما رأت شخصًا يرتدي بدلة سوداء ضيقة للغاية مع صليبين أبيضين على عينيه.
وقالت الضحية مستذكرة اللحظة المرعبة: "لم أشعر أبدًا بالخوف مثل هذا من قبل، أو منذ ذلك الحين، ولا أستطيع إلا أن أصف المشهد بأنه يشبه شيئًا تراه في فيلم رعب، كنت خائفة إلى هذا الحد".
ووقعت هذه الحوادث الغريبة في بليدون، سومرست. رأى مارتن ميلز، أحد الركاب في سيارة كانت تسير في المنطقة، رجلاً "يزحف" على الأرض. وقال: "أستطيع أن أرى أنه كان يرتدي ملابس سوداء ولامعة وكانت أضواء السيارة تنعكس عليه".
وأضاف في المحضر الذي قُرئ في المحكمة: "بدأت أرتجف، وشعرت كما لو كنت أعاني من نوبة ذعر، وكان تفكيري الأولي هو أن هذا كان نوعًا من محاولة اختطاف".
"أصبت بالجنون عندما كنت أقود سيارتي بعيدًا عن هذا الشخص، ولم أتمكن من فهم ما شاهدته".
وقالت ضحية أخرى اتصلت بالشرطة في 9 أيار إنها كانت "أسوأ ليلة في حياتها".
وقالت في بيانها: "عندما اقتربت من الزاوية، كان هذا الشخص يرتدي بدلة سوداء لامعة أو ما يشبه "بدلة الأعرج".
"صرخت إحدى أقاربها من الخوف، وبدت مرعوبة للغاية. كان صراخها فظيعًا، وبينما كنت لا أزال أقود السيارة، كان عليّ السيطرة على السيارة لتجنب الاصطدام. صرخت، وأرعبني رؤية هذا الرجل في الطريق، لقد أخافني حقًا."
"لم أكن أعرف ماذا يريد أن يفعل، وما هي نواياه، وكان الأمر سرياليًا وغريبًا للغاية."
وأضافت أنها تركت وظيفتها مؤخرًا نتيجة للحادث، وأنها "سئمت من الخوف أثناء السفر من وإلى العمل، وكان هذا الأمر يدور في ذهنها باستمرار".
وقال هانت للمحكمة، خلال الليلتين اللتين شوهد فيهما على جانب الطريق، إنه أراد الانتحار عن طريق صدمه بسيارة.
وقال: "لم يخطر في بالي قط أن ما كنت أفعله كان يخيف الناس".
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