الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"كان يزحف على الأرض بزيّ أسود لامع"... بستانيّ أرعب الناس في الشارع ولكن هدفه خلف ما فعله لا يُصدّق! (صورة)

منوعات
2023-10-28 | 15:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كان يزحف على الأرض بزيّ أسود لامع&quot;... بستانيّ أرعب الناس في الشارع ولكن هدفه خلف ما فعله لا يُصدّق! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"كان يزحف على الأرض بزيّ أسود لامع"... بستانيّ أرعب الناس في الشارع ولكن هدفه خلف ما فعله لا يُصدّق! (صورة)

" كان يزحف على الأرض بزيّ أسود لامع"... بستانيّ أرعب الناس في الشارع ولكن هدفه خلف ما فعله لا يُصدّق! (صورة)

كشف ضحايا Somerset Gimp عن رعب اللحظة التي قفز عليهم فيها وهو يرتدي بدلة سوداء مقنعة أثناء عودتهم إلى المنزل ليلاً.

يوم الجمعة، أُدين البستاني جوشوا هانت، 32 عامًا، من كلافيرهام، بترويع سائقات السيارات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي إحدى الحوادث التي وقعت في 7 أيار، قالت إحدى الضحايا إن تلك اللحظة كانت "الأكثر خوفًا" على الإطلاق، عندما رأت شخصًا يرتدي بدلة سوداء ضيقة للغاية مع صليبين أبيضين على عينيه.

وقالت الضحية مستذكرة اللحظة المرعبة: "لم أشعر أبدًا بالخوف مثل هذا من قبل، أو منذ ذلك الحين، ولا أستطيع إلا أن أصف المشهد بأنه يشبه شيئًا تراه في فيلم رعب، كنت خائفة إلى هذا الحد".

ووقعت هذه الحوادث الغريبة في بليدون، سومرست. رأى مارتن ميلز، أحد الركاب في سيارة كانت تسير في المنطقة، رجلاً "يزحف" على الأرض. وقال: "أستطيع أن أرى أنه كان يرتدي ملابس سوداء ولامعة وكانت أضواء السيارة تنعكس عليه".

وأضاف في المحضر الذي قُرئ في المحكمة: "بدأت أرتجف، وشعرت كما لو كنت أعاني من نوبة ذعر، وكان تفكيري الأولي هو أن هذا كان نوعًا من محاولة اختطاف".

"أصبت بالجنون عندما كنت أقود سيارتي بعيدًا عن هذا الشخص، ولم أتمكن من فهم ما شاهدته".

وقالت ضحية أخرى اتصلت بالشرطة في 9 أيار إنها كانت "أسوأ ليلة في حياتها".

وقالت في بيانها: "عندما اقتربت من الزاوية، كان هذا الشخص يرتدي بدلة سوداء لامعة أو ما يشبه "بدلة الأعرج".

"صرخت إحدى أقاربها من الخوف، وبدت مرعوبة للغاية. كان صراخها فظيعًا، وبينما كنت لا أزال أقود السيارة، كان عليّ السيطرة على السيارة لتجنب الاصطدام. صرخت، وأرعبني رؤية هذا الرجل في الطريق، لقد أخافني حقًا."

"لم أكن أعرف ماذا يريد أن يفعل، وما هي نواياه، وكان الأمر سرياليًا وغريبًا للغاية."

وأضافت أنها تركت وظيفتها مؤخرًا نتيجة للحادث، وأنها "سئمت من الخوف أثناء السفر من وإلى العمل، وكان هذا الأمر يدور في ذهنها باستمرار".

وقال هانت للمحكمة، خلال الليلتين اللتين شوهد فيهما على جانب الطريق، إنه أراد الانتحار عن طريق صدمه بسيارة.

وقال: "لم يخطر في بالي قط أن ما كنت أفعله كان يخيف الناس".
 

آخر الأخبار

منوعات

الأرض

لامع"...

بستانيّ

الناس

الشارع

يُصدّق!

(صورة)

LBCI التالي
في مشهد مضحك للغاية... دب أسود يؤدي حركات رقص "مثيرة" على شجرة! (فيديو)
إبن الــ17 سنة كاد أن يفقد حياته... وكلبه خلّصه: إليكم القصة المذهلة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-13

أوهمها بأنه أنقذها من الاغتصاب...ولكن ما فعله معها سائق "اوبر" في هذا البلد مرعب!

LBCI
منوعات
2023-10-13

كاد أن يموت ولكنه نجا... لن تصدقوا كيف أصبح شكل "ستورمي" السنجاب بعد العناية! (صورة)

LBCI
منوعات
2023-10-28

في مشهد مضحك للغاية... دب أسود يؤدي حركات رقص "مثيرة" على شجرة! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-10-25

"لم أتوقع أن يزحف إلى جسدي العاري"... عاشت لحظات رعب خلال استحمامها وهذه التفاصيل! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:38

عاشا مع والدتهما من دون مساعدتها في تكاليف المنزل... ما فعلته هذه الأم لطردهما من منزلها صادم!

LBCI
منوعات
15:18

التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!

LBCI
منوعات
15:05

طبيب قرر أن يعالج زوجته على طريقته الخاصة بالرغم من نصائح الأطباء... ما فعله أودى إلى نتيجة كارثية!

LBCI
منوعات
14:54

بعد أن اعتدى عليها بالضرب أفرج عنه بكفالة زهيدة لكنه لم يستسلم... ما فعله بها مرعب والسبب: كلب؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-19

"اعتقد انك ظريف"... وزعت بطاقات على الرجال في الشارع بحثاً عن الحب: إليكم قصتها الغريبة!

LBCI
منوعات
2023-10-24

"عندما تغفو فتاة الزهور يتدخل الأمن"... فيديو طريف لـ"رجال الزهور":أنقذوا الزفاف بأسلوب مضحك! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:10

ميقاتي في قطر في زيارة رسمية

LBCI
خبر عاجل
2023-10-14

ادرعي: كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادة اسرائيل تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية وكل من يحاول خرق الحدود نحو أراضينا سيتم قتله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:31

مطالب إسرائيلية بالإفراج عن الأسرى... وعرقلة للمفاوضات

LBCI
أمن وقضاء
17:19

الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
16:49

كتائب القسام تستهدف مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت في الشجاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:34

ماذا حملت الليلة الأعنف والأوسع والأكبر على غزة منذ بدء الحرب؟

LBCI
أخبار دولية
15:23

نتانياهو: الحرب في غزة "ستكون طويلة وصعبة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

تألق كبير لنجوم الصف الأول في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

"غوغل" عطلت بيانات من Google Maps في اسرائيل وغزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري... مبادرات خاصة في لبنان لإحياء الأرشيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

القنابل العنقودية الإسرائيلية: ١٧ عاما من القتل والضرر لأبناء الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
05:51

عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
15:10

يحيى السنوار: "جاهزون فورا" لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
17:19

الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

سماع دوي انفجار قوي في القرب من قرى قضاء صور... وهذا ما تبيّن

LBCI
منوعات
05:36

حضرت زفاف زوجها السابق وقررت الانتقام... ما رمته عليه وعلى العروس مقرف للغاية!

LBCI
منوعات
15:18

التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!

LBCI
أخبار لبنان
14:33

توضيح من المكتب الإعلامي لكارلوس غصن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كيف سقط شهداء حزب الله في الأسابيع الأولى للمواجهات؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More