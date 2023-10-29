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لتجنب البق...هذا هو عدد المرات التي يجب عليك فيها تغيير وغسل الفراش!
منوعات
2023-10-29 | 06:32
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لتجنب البق...هذا هو عدد المرات التي يجب عليك فيها تغيير وغسل الفراش!
لتجنب البق...هذا هو عدد المرات التي يجب عليك فيها تغيير وغسل الفراش!
بعد تفشي بق الفراش مؤخراً في اوروبا، تخوّف معظم السكان من وصوله إلى منازلهم، وظهر الجدل حول عدد المرات التي يجب عليهم فيها تغيير الفراش وغسله، لتجنب جذب هذه المخلوقات الصغيرة.
ووفقاً للخبراء، فان نظافة الفراش تُستَهلك على الأقل ثماني ساعات يومياً خلال ساعات النوم.
لذلك، ينصحون بتغيير أجزاء من الفراش عدة مرات في الأسبوع، في حين يمكن ترك القطع الأخرى لفترة أطول.
مثلاً، ملاءات السرير يجب أن تتغير مرة على الأقل في الأسبوع، أما الوسادات مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً.
والوسائد يجب تغييرها كل ستة أشهر، ولبادات وواقيات المراتب مرة في الشهر، أما اللحاف مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
المصدر
.
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