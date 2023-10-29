امرأة فلسطينية عاشت الحربين...وهذا ما قالته عن 1948 و2023!

امرأة فلسطينية عاشت الحربين...وهذا ما قالته عن 1948 و2023!



سعاد العلم امرأة فلسطينية تسعينية، كانت من بين 10 آلاف شخص أجبروا على الفرار من قرية المجدل عام 1948، وتعيش الحرب في غزة حالياً.



وقالت سعاد القائمة حالياً في خيمة اللاجئين في خان يونس جنوب قطاع غزة: "إني أرى الموت كل يوم 20 مرة في السماء وفي الأرض، وحتى قوة كل انفجار تؤثر علينا نفسياً، يبدو الأمر وكأنه فوق رؤوسنا".



وأضافت: " لقد عشت نكبة عام 1948 والآن أعيش نكبة عام 2023. ونكبة 2023 أسوأ، تركت منزلي وسط قصف مكثف منذ أكثر من 10 أيام، لم أتناول وجبة واحدة ولم استحم منذ ذلك الحين، ولم أتمكن من الحصول على أدويتي".



ويُذكر أن قرية "المجدل" الفلسطينية التي كانت معروفة بصناعة المنسوجات، تحولت إلى أنقاض بعد حرب 1948.



اذ اختفت جميع منازلها، وحلت مكانها المباني الاسرائيلية. أما المسجد القديم فما زال صامداً فيها.