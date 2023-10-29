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إشبينة العروس هربت من زفاف صديقتها المفضلة...وهكذا اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي!

منوعات
2023-10-29 | 12:30
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إشبينة العروس هربت من زفاف صديقتها المفضلة...وهكذا اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي!
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إشبينة العروس هربت من زفاف صديقتها المفضلة...وهكذا اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي!

إشبينة العروس هربت من زفاف صديقتها المفضلة...وهكذا اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي!

اضطرت اشبينة العروس في استراليا إلى مغادرة حفل زفاف صديقتها وهي غارقة في الدموع، بعد أن كشف فستانها عن حقيقة مثيرة للقلق.

وكانت إيرين روبرتس البالغة 29 عامًا، تستعد للمغادرة من منزلها في صباح يوم زفاف صديقتها آشلي عندما بدأت مخاوفها، بحسب موقع "ذا صن".

لقد كانت متحمسة لأن تكون اشبينة لصديقتها منذ ست سنوات، والتي التقت بها في الجامعة وسافرت معها في عطلة إلى بالي، وشاركت معها العديد من الذكريات الجميلة.

وقالت إيرين، مستذكرة ذلك اليوم في ربيع عام 2022: "عندما وقفت هناك بفستان إشبينة العروس، شعرت بسعادة غامرة. وعندما كنت أقوم بتصفيف شعري ومكياجي، شعرت بأصابعي بشيء ما على الثدي وأنا أرتدي الفستان. فبدأ قلبي يتسارع وتصببت عرقاً بارداً".

وتذكرت ايرين حينها أن جدتها أُصيبت سابقاً بسرطان الثدي، فشعرت بالخوف الشديد. ولكنها حاولت أن تظهر بمظهر شجاع في يوم زفاف صديقتها المفضلة.

ولكنها قررت الانسحاب باكيةً عند الساعة التاسعة مساءً بعد أن امتلكها الخوف كلياً.

وفي اليوم التالي، حددت إيرين موعدًا لرؤية الطبيب الذي اعتقد في البداية أنها كتلة حميدة.

ولكن بعد ظهور نتائج الخزعة بعد أسابيع، تبين أنه سرطان نادر جداً في الثدي، وهو سرطان حليمي صلب، تبلغ نسبة الإصابة به أقل من واحد في المئة.

فخضعت إيرين لعملية جراحية لإزالة الورم، تلتها ثلاثة أشهر من العلاج الكيميائي وستة أسابيع من العلاج الإشعاعي.

وفي تموز من هذا العام، شفيت الشابة تمامًا، ولكن هناك دائمًا خوف من احتمال عودة السرطان اليها.






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