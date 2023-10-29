كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)

كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)



نشرت الصحافية كريستينا عاصي على خاصية الستوري على حسابها على انستغرام، صورة تجمعها بالشهيد عصام عبدالله الذي فقد حياته في منطقة علما الشعب الجنوبية جراء قصف اسرائيلي استهدف سيارتهم.



وكتبت عاصي على الصورة: "ثلاثة ملائكة أنقذوا حياتي، أولهم صديقي وزميلي في "رويترز" عصام عبدالله الذي فقد حياته لينقذني. كان لديك أحلام كبيرة يا صديق، ودعمتني منذ اليوم الأول. سوف أفتقدك كثيراً".



كما شكرت عاصي زميلها روبير غصن الذي نقلها إلى برّ الأمان واحتفظ بكاميرتها.



ونشرت صورة لزميل ثالث، كان معها وقت تغطية مستجدات الجنوب.