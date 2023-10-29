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هاجمتها شرطية بعنف لأنها لم ترتدي الحجاب...ومصير المراهقة الايرانية كان مأساوياً!
منوعات
2023-10-29 | 14:21
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هاجمتها شرطية بعنف لأنها لم ترتدي الحجاب...ومصير المراهقة الايرانية كان مأساوياً!
هاجمتها شرطية بعنف لأنها لم ترتدي الحجاب...ومصير المراهقة الايرانية كان مأساوياً!
زعم شهود عيان أن مراهقة توفيت بعد تعرضها للضرب المبرح على يد شرطة الآداب الإيرانية لأنها لم ترتدي الحجاب، وفق موقع
"ذا صن"
.
وأمضت أرميتا غيرافاند، البالغة من العمر 16 عامًا، شهرًا في غيبوبة قبل أن تتوفى متأثرة بتلف في الدماغ، يُعتقد أنها أصيبت به على متن القطار.
وتزعم منظمات حقوق الإنسان أن من يفرضون الحجاب هم المسؤولون عن "إصاباتها الخطيرة".
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المراهقة بدون حجاب وهي تسير باتجاه مترو طهران مع صديقتين.
وزعم أحد الشهود أن شرطية كانت تتجادل مع المراهقة، وكانت امرأة محجبة تصرخ في وجهها وتسألها لماذا لم تكن مغطاة بالحجاب.
ويُذكر أن أرميتا قالت لها: "هل أطلب منك خلع حجابك؟ لماذا تطلبين مني أن أرتديه؟"
ثم تحول جدالهما إلى العنف. وبدأت الشرطية بالاعتداء جسديًا على أرميتا، ما أدى إلى وفاتها بعد معاناتها من تلف في الدماغ.
وزعم التلفزيون الرسمي الإيراني أن الفتاة ضربت رأسها على رصيف محطة القطار، لكن الناشطين يعتقدون أن الحقيقة أسوأ بكثير.
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