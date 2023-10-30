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بدا وكأنه مسرح جريمة... امرأة تنجب في السيارة: شرطة ودماء وهذا ما حصل!

منوعات
2023-10-30 | 05:14
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بدا وكأنه مسرح جريمة... امرأة تنجب في السيارة: شرطة ودماء وهذا ما حصل!
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بدا وكأنه مسرح جريمة... امرأة تنجب في السيارة: شرطة ودماء وهذا ما حصل!

بدا وكأنه مسرح جريمة... امرأة تنجب في السيارة: شرطة ودماء وهذا ما حصل!

أقدمت امرأة تدعى إيميلي كاثلين، على إنجاب طفلتها في السيارة بعد أن عانت من تقلصات شديدة وهي في طريقها إلى المستشفى في بريطانيا، وفقاً لصحيفة "ميرور".
 
وكشفت كاثلين، البالغة من العمر 29 عاماً، أنها فقدت كمية هائلة من الدم بلغت ثلاثة لترات بعد ولادة طفلتها على جانب الطريق، الأمر الذي صدم ضباط الشرطة وجعلهم يشبهون الأمر وكأنه "مسرح جريمة".

وكانت الأم لطفلين في طريقها إلى مستشفى غلوستر مع شريكها، جيك، عندما اضطروا إلى التوقف بالقرب من عقار سكني على الطريق السريع A48 بسبب "التقلصات الشديدة" التي تعاني منها.

وأجبر الثنائي على التخلي عن سيارة لاند روفر المليئة بالدماء، بعد أن نقلت الأم إلى المستشفى لنقل الدم. ولكن عندما شعرت الشرطة، التي عثرت على السيارة، بالقلق من وقوع "جريمة خطيرة" في السيارة، كان على الوالدين شرح الموقف.

ومن جهتها، قالت إميلي: "لابد أن الأمر بدا وكأن جريمة قتل قد حدثت عندما عثرت الشرطة عليها. كانت السيارة مغطاة بالكثير من الدماء"، مضيفة: "جاءت الشرطة إلى المستشفى للتحقق من قصتنا والتأكد من أن السبب الحقيقي هو أنني كنت قد أنجبت طفلاً للتو، ولم يكن هناك أي شيء فظيع. لقد كان الأمر مخيفًا في ذلك الوقت ولكنه مضحك إذا نظرنا إلى الوراء".

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